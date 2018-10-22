Понедельник, 22 октября 2018

У турецкой разведки и служб безопасности есть доказательства того, что убийство саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи было спланированным. Как передает Reuters, об этом в своем выступлении в парламенте Турции заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, до сих пор не удалось обнаружить тела Хашукджи – он потребовал от Эр-Рияда раскрыть личность “местного соучастника” отряда убийц, которому был передан труп. Ранее во вторник глава турецкой оппозиционной партии “Родина” Догу Перинчек заявил, ссылаясь на источники в спецслужбах, что тело Хашукджи якобы было найдено в колодце резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкий лидер отметил, что саудовские власти “предприняли важный шаг”, признав гибель Хашукджи в консульстве, однако привлечение к ответственности отдельных разведчиков и сотрудников служб безопасности “не удовлетворит международное сообщество”.

Власти Турции ожидают, что расследование, которое ведется в королевстве, выявит всех причастных к убийству Хашукджи “снизу доверху”, добавил Эрдоган. “От того, кто отдал приказ, до того, кто его выполнял, все должны быть привлечены к ответственности”, – подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган в своей речи не упомянул саудовского наследного принца Мухаммада бин Салмана аль-Сауда, которого называют вероятным заказчиком убийства или похищения Хашукджи.

По словам двух источников Reuters, знакомых с происходящим, в понедельник в Турцию для участия в расследовании убийства Хашукджи вылетела директор ЦРУ Джина Хаспел.

По последней версии, которой придерживается Эр-Рияд, журналист был случайно задушен во время похищения. Власти королевства утверждают, что отряду из 15 человек, присланному в Стамбул, было приказано похитить Хашукджи и убедить его вернуться на родину, а в случае твердого отказа – отпустить. По версии Эр-Рияда, похитители специально ввели власти страны в заблуждение, доложив наверх, что журналист сам покинул консульство.

По делу о похищении Хашукджи в королевстве были задержаны 18 человек. Турецкая газета Yeni Safak сообщала, что в Эр-Рияде погиб в “подозрительной” автокатастрофе один из участников отряда похитителей, 31-летний лейтенант королевских ВВС Мешаль Саад эль-Бостани.

Первоначально саудовские власти категорически отрицали смерть Хашукджи внутри консульства и утверждали, что он самостоятельно покинул здание дипмиссии.

По данным турецкого следствия, журналиста в консульстве подвергли пыткам, а затем убили. По одним сведениям, ему поочередно отрубали пальцы, а потом обезглавили, по другим – заживо разрезали на части. Как утверждалось, расправа совершалась в присутствии генконсула Мухаммада Утайби.