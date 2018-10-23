Вторник, 23 октября 2018

Системы мобильной связи сегодня охватывают практически всю территорию страны. Безусловное лидерство принадлежит трем ведущим операторам, клиентская база которых продолжает увеличиваться. Однако законы конкуренции побуждают операторов искать новые возможности для привлечения клиентов. Помимо многочисленных акций, которые выглядят привлекательно для абонентов, большое значение имеют льготные тарифы для целевой аудитории, которая наиболее активно пользуется мобильной связью, информирует https://sim-trade.ru/tariff/mts/.

К примеру, оператор сотовой связи «МТС» предложил заинтересованным организациям корпоративные номера по очень привлекательной стоимости, обладатели этих номеров имеют возможность общения между собой без оглядки на время разговора. Но наибольший интерес вызывают безлимитные тарифы, которые предназначены для отдельных абонентов «МТС».

Внеся на счет фиксированную сумму, абонент может спокойно пользоваться услугами мобильной связи в течение определенного периода. Интенсивность разговоров не имеет значения, услуга оплачена заранее и остальное зависит от потребителя, насколько полно он воспользуется предоставленной льготой. Безлимитный тариф «МТС» предназначен не только для голосовых и текстовых сообщений. Сегодня большинство абонентов сотовых сетей интенсивно пользуются мобильным интернетом, и эту потребность клиентской базы также учитывает туроператор, предоставляя потребителям возможность неограниченного использования виртуального пространства. Многие абоненты известного оператора уже воспользовались этим предложением и оно набирает все большую популярность у населения.

Для предпринимателей возможность неограниченного общения за оптимальную стоимость представляет несомненный интерес. Всем, кто в ладах с элементарной арифметикой, налицо экономическая выгода этого предложения. Безлимитные льготные тарифы отлично сочетаются с такими предложениями, как «красивые номера». Эти номера легко запоминаются, и пользоваться такой услугой не только престижно, но и необходимо представителям делового мира. Запоминающийся номер позволяет рассчитывать на расширение бизнес-связей, на развитие собственного дела, на увеличение необходимых контактов с партнерами и инвесторами, что является важнейшей составляющей бизнеса. Наличие такого номера у абонента «МТС» свидетельствует о его социальном статусе и финансовой состоятельности.