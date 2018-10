Воскресенье, 21 октября 2018

Тысячи мигрантов из Центральной Америки направляются через территорию Мексики в направлении США, несмотря на попытки мексиканских властей остановить их.

"Караван мигрантов", состоящий из нескольких тысяч человек, вышел из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе на прошлой неделе и был остановлен мексиканскими властями на мосту на границе с Гватемалой. Однако многие пересекли воду вплавь или на самодельных плотах.

По данным миграционного ведомства Гватемалы, в минувшие выходные еще около тысячи мигрантов пересекли границу Гондураса и теперь хотят присоединиться к "каравану мигрантов".

На границу в Тапачуле, городе в мексиканском штате Чьяпас, дополнительно стянуты сотни сотрудников федеральной полиции Мексики. Однако полицейские не получили никаких указаний блокировать движение людей. В субботу, 20 октября, мексиканские власти объявили, что намерены открыть границу для женщин и детей из каравана мигрантов.

Но уже на этот момент многие мигранты, не дождавшись официального пересечения границы из-за длительного оформления, проникли в Мексику в обход пограничных пунктов. На мексиканской территории беженцы получают пожертвования от местных жителей и продолжают свой путь к границе с США. Отметим, что преодолеть им необходимо около 1500 километров.

По данным SkyNews, в данный момент в сторону США движутся приблизительно пять тысяч человек, которые были вынуждены покинуть Гватемалу, Сальвадор и Гондурас из-за нищеты и насилия в этих государствах. Большинство мигрантов – из Гондураса, который является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире (более 90 убийств на каждые 100 тыс. населения).

Движение колонн мигрантов сопровождается скандированием лозунгов "Si se pudo" или "Yes, we could!" (перефразированный предвыборный лозунг президента США Барака Обамы).

Президент США уже пригрозил властям Гватемалы, Сальвадора и Гондураса прекратить выделение им финансовой помощи, если они не предпримут действенных мер по ограничению нелегальной миграции своих граждан.

Накануне Дональд Трамп в своем Twitter назвал позором для Демократической партии так называемые "караваны мигрантов", стремящихся в США. "Караваны – позор для Демократической партии. Измените иммиграционное законодательство немедленно!" – написал президент, обращаясь к своим политическим оппонентам, которые, по его словам, и создают препятствия его иммиграционной реформе.

"Сейчас предпринимаются усилия, чтобы остановить натиск незаконных иммигрантов… Люди сначала должны обратиться за предоставлением убежища в Мексике, и если они этого не сделают, то США откажут им", – отметил глава государства.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео распространил официальное заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с караваном мигрантов.

"Они могут стать жертвами торговцев людьми или тех, кто их будет эксплуатировать. Мы глубоко обеспокоены насилием, вызванным некоторыми членами группы, а также очевидной политической мотивацией некоторых организаторов каравана", – говорится в заявлении госсекретаря.

Он также подчеркнул, что США не позволят нелегальным иммигрантам пересечь границу, а тем, кому все же удастся это сделать – остаться на американской территории.

Власти Мексики уже обратились за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев для разрешения вопроса с мигрантами, прибывающими в Мексику. США приветствовали это обращение и пообещали также помочь правительству Мексики.

Напомним, Трамп несколько раз с момента прихода в Белый дом в январе 2017 года пытался реализовать свое обещание, данное своим сторонникам во время избирательной кампании, проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль.

По словам президента, нелегальные иммигранты – "преступники", которых следует выявлять и депортировать. Указ о постройке стены на границе с Мексикой он подписал уже через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

Готовясь к приближению тысяч мигрантов к границам США, американский лидер пригрозил вообще закрыть ее. В минувшую субботу, 20 октября, Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что "запечатает границу".

"Я привлеку армию, не резерв, а действующие вооруженные силы", – подчеркнул президент.