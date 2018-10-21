Воскресенье, 21 октября 2018

В Кургане прошел социальный эксперимент, в ходе которого по улицам ходил местный активист в костюме Смерти, на груди которого висел плакат с фразой президента РФ Владимира Путина: "Мы мученики и попадем в рай, а они просто сдохнут", передает корреспондент Znak.com. "Смерть" предлагала жителям столицы Зауралья поставить свою подпись за вариант "В рай" либо за вариант "Просто сдохнуть".

Как сообщает группа "Очень мертвый. Новости с холма" в соцсети "ВКонтакте", большинство курганцев выбрали второй вариант. Однако к чистоте эксперимента могут возникнуть определенные вопросы, поскольку часть жителей, вписав себя в тетрадь "Рай"", пыталась оставить автографы своих родственников, бывших супругов и коллег по работе в графе "Просто сдохнуть".

Это не первая акция такого рода в Кургане. Летом этого года "Смерть" ходила по наиболее проблемным местам и объектам городе. Человека в черном балахоне с косой видели около городских алкомаркетов, на пляже Бабьи Пески, а также вблизи одного из дорожных провалов на улице Коли Мяготина. Как объясняли общественники, таким образом они хотели привлечь внимание к таким проблемам, как дикие пляжи, алкоголизм, плохие дороги.

Скандальная речь президента России Владимира Путина о рае прозвучала в ходе Валдайского форума 18 октября. Рассуждая о возможности атомного конфликта, Путин заявил: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно и он будет уничтожен, а мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Его слова вызвали различные эмоции от негодования до иронии.

"Смех, который звучал в зале после слов президента, что все умрут как мученики, означает одно из двух: либо они считают Путина клоуном и хохочут, потому что клоун на сцене дал кору, либо зрители сами идиоты. Какой вариант вам больше нравится?", – задал вопрос бывший зампредседателя правительства РФ, оппозиционер Альфред Кох, предположив, что Путин находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Другие журналисты выразили сожаление, что главу государства нельзя "подвергнуть медосмотру с участием независимых экспертов".