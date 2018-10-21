Воскресенье, 21 октября 2018

В Москве СКР предъявил лингвисту Алексею Касьяну, участнику “Диссернета” и бывшему активисту “Демократического выбора”, обвинение по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Такую информацию передает телеграм-канал “Правозащита Открытки” со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

В сообщении упоминаются три эпизода дела. Первый – публикация Касьяном 18 февраля 2014 года в своем ЖЖ поста “#ХроникиТолерантности”, в котором содержится абзац “Представители советской интеллигенции русского происхождения, считающие, что нужно кормить Кавказ, должны понимать: деньги, которые Россия отдает в чеченский общак, идут в частности на подкуп судей в подобных ситуациях” (перед этим цитировалось сообщение об условном сроке приезжему с Кавказа за соучастие в изнасиловании).

СКР со ссылкой на заключение лингвистической экспертизы заявляет, что текст оппозиционера возбуждает ненависть к народам Кавказа.

Второй эпизод – публикация Касьяном в 2015-м (на каком ресурсе, не уточняется) записи “Мэнэ нэнавыдат за фьорма нос”. Эта фраза, заявляется в деле, возбуждает ненависть к мусульманам.

Третий эпизод – публикация в 2016 году (где – опять же не уточняется) поста о гражданке Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой, которая, работая няней в Москве, жестоко убила свою 4-летнюю подопечную. Суд признал Бобокулову невменяемой и отправил на принудлечение в психбольницу. Пост Касьяна, утверждает СКР, возбуждает ненависть к мусульманам как из Средней Азии, так и с Кавказа.

О деле против Касьяна стало известно 8 июня – тогда в квартире оппозиционера прошел обыск с изъятием компьютерной техники.

42-летний Касьян – доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН. Специалист по клинописным языкам Древней Передней Азии (хеттскому, хурритскому, хаттскому) и по сравнительно-историческому языкознанию.

Во второй половине 2000-х годов участвовал во множестве оппозиционных акций. 31 января 2009-го был одним из активистов, давших отпор провокаторам, которые напали на несогласованный Марш несогласных на Большой Полянке в Москве. С начала 2010-х от участия в уличных акциях отошел. В “Диссернете” основал и возглавил проект “Диссеропедия российских журналов”, выявляющий научные издания с недобросовестной редакционной политикой.

После июньского обыска Касьян заметил: “Предполагаю, что заявление подал один из обиженных фигурантов “Диссеропедии журналов”.

Николай Касьян, сын оппозиционера, – волонтер московского штаба Алексея Навального.