Воскресенье, 21 октября 2018

Судья подконтрольного России Евпаторийского горсуда Крыма Игорь Вильховый продлил анархисту Евгению Каракашеву, арестованному по делу об экстремизме и призывах к терроризму, срок содержания в СИЗО до 30 ноября. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

С ходатайством в суд обратился следователь СКР Алгиз Абушев. Сам политзек и защищающий его адвокат “Агоры” Алексей Ладин настаивали на смягчении меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест. Они указывали, что Абушев не смог должным образом обосновать свои заявления о том, что в случае перевода Каракашева под домашний арест он сможет скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.

Тем не менее судья Вильховый доводы обвиняемого и его защитника проигнорировал.

В материалах предыдущего разбирательства о продлении Каракашеву ареста – как позже уточнила Крымская правозащитная группа, на срок до 28 октября – присутствовал протокол дополнительного допроса Сергея Васильченко – основного свидетеля обвинения. Свидетель заявлял, что “опасается психологического и физического воздействия” со стороны политзека. “Удивительно, что опасаться он стал спустя несколько месяцев после того, как его допросил следователь”, – отмечал тогда адвокат Ладин.

Каракашеву 40 лет. Он был задержан 1 февраля нынешнего года; после задержания подвергся побоям. На другой день активиста отправили в СИЗО. Политзеку вменены часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до 5 лет колонии, и часть 2 статьи 205.2 российского УК (публичные призывы к терроризму через интернет), санкция которой составляет от 5 до 7 лет.

По 282-й статье квалифицирована вмененная активисту публикация во “Вконтакте” в конце 2014-го видео “Последнее интервью приморских партизан”, а по статье 205.2 – некий текст, якобы помещенный им в чате с 35 участникам в январе нынешнего года. Этот текст, как говорится в деле, начинается со слов “гранату применяйте против” и заканчивается словами “в окна органов власти, удачи”.

Сам Каракашев вину не признает. Свое преследование он связывал с протестами против застройки курортной зоны в районе озера Мойнаки.

1 марта в Севастополе прошла облава на местных левых активистов. Троих – Алексея Присяжнюка, Артема Воробьева и Игоря Панюту – в тот же день допросили в статусе свидетелей по делу Каракашева. По этому же делу тогда же был допрошен симферопольский активист Дмитрий Кисиев, не принадлежащий к левому движению. Кисиев поддержал аннексию Крыма, однако находится в оппозиции к режиму Владимира Путина, являясь сторонником Алексея Навального.

В середине мая Ладин сообщал, что на экспертизу СКР первоначально направил лишь часть переписки Каракашева в чате, однако затем по настоянию адвоката исследованию подвергся весь диалог, включающий в частности фразу активиста “Но я ни к чему не призываю”. В своем заключении эксперты указали, что призывов к терроризму в высказываниях Каракашева не усматривается, однако усматривается “одобрение идеологии насилия”. “Выводы о наличии одобрения у меня как защитника также вызывают сомнение”, – указывал в этой связи Ладин.