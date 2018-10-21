Воскресенье, 21 октября 2018

В Венесуэле за перевозку 147 килограмм кокаина задержан танкер Jose Progress, шедший под флагом Панамы. Как сообщает El Cooperante, арестованы 20 членов экипажа, среди них – трое россиян и украинец.

Арестованы граждане России Александр Кравцов, Михаил Марасиган и Олег Варкамов, а также украинец Александр Трибусян. Кроме того, на судне было 13 филлипинцев и трое граждан Венесуэлы. Всем арестованным вменяется незаконный оборот наркотиков.

Судно было задержано 7 октября в бухте Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, после того как сотрудники антинаркотического подразделения национальной гвардии обнаружили на борту мешки с кокаином – всего изъяли 124 упаковки запрещенного вещества.

Танкер направлялся в порт Гент в Бельгии. В августе бельгийская полиция перехватила в этом порту две тонны кокаина. На упаковки с наркотиками были наклеены логотипы партии “Единая Россия”. Стоимость изъятых наркотиков составляла около 100 миллионов евро.