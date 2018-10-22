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Мэрия Москвы согласилась на проведение акции “Возвращение имен” на Лубянке

Понедельник, 22 октября 2018

Мэрия Москвы согласилась на проведение акции “Возвращение имен”, ежегодно проходящей 29 октября, на ее традиционном месте – в сквере у Соловецкого камня на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора “Мемориала” Елену Жемкову.

Как и в предыдущие годы, согласование выдано на время с 10 до 22 часов.

Решение принято по итогам совещания, которое представители “Мемориала” и чиновники провели непосредственно у Соловецкого камня. В совещании также принимали участие полицейские, чиновники аппарата омбудсмена Татьяны Москальковой и члены президентского Совета по правам человека.

“Технические вопросы, которые требуют решения, так как все это пройдет в непосредственной близости от стройки, в ближайшие дни мы будем совместно решать”, – рассказала Жемкова.

Сквер у Соловецкого камня, огороженный забором. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

В пятницу префектура Центрального округа Москвы отозвала согласование акции, сославшись на то, что на Лубянке ведутся ремонтно-строительные работы, “угрожающие безопасности жизнедеятельности”. Чиновники предложили организаторам площадку у “Стены скорби” – памятника жертвам советских репрессий на проспекте Сахарова.

Правление “Мемориала” заявило, что перенос акции неприемлем – “так же, как невозможно заменить возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду каким-то другим ритуалом”.

В субботу начальник столичного департамента безопасности Владимир Черников анонсировал нынешнее совещание на месте акции.

Между тем отказы в согласовании акций памяти жертв репрессий выдали чиновники и в регионах – в Тамбове и Комсомольске-на-Амуре.

Как передавал РБК, днем в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле “не хотели бы вторгаться” в ситуацию с проведением “Возвращения имен” в столице. “Это вопрос к городу, вопрос к Москве”, – пояснил чиновник.

Акция “Возвращение имен” проводится накануне Дня памяти жертв политических репрессий, отмечаемого 30 октября. С 10 до 22 часов, сменяя друг друга у микрофона, граждане зачитывают имена репрессированных в годы сталинского террора. Впервые День политзаключенного публично отметили в Советском Союзе 30 октября 1989 года. Название “Возвращение имен” акция получила в 2007-м. Каждый год на нее приходят тысячи человек.