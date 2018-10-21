Воскресенье, 21 октября 2018

Наиболее вероятная причина аварии, в которую 11 октября при запуске с Байконура попала ракета-носитель “Союз-ФГ”, – непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Как передает РБК со ссылкой на два неофициальных источника, к такому выводу комиссия по расследованию инцидента пришла на совещании в РКК “Энергия” 20 октября.

Шток был поврежден при сборке ракеты на Байконуре, рассказали собеседники издания.

Один из источников РБК добавил, что окончательный отчет, а также перечень рекомендаций по ужесточению инструментального контроля комиссия представит “Роскосмосу” 30 октября. Ожидается, что после этого пуски “Союзов”, приостановленные после аварии, будут возобновлены.

В пресс-службе “Роскосмоса” от комментариев отказались.

18-го числа “Коммерсант” уже писал, что авария “Союза” произошла, вероятнее всего, из-за повреждения при сборке на Байконуре. Однако газета не уточняла, о какой конкретно детали идет речь.

“Союз-ФГ” должен был вывести на орбиту космический корабль “Союз МС-10″ с новым экипажем МКС – американцем Ником Хейгом и россиянином Алексеем Овчининым. Однако произошло аварийное выключение двигателей. Сам корабль отделился от ракеты и разделился на отсеки, после чего сработал аварийный парашют. Космонавты не пострадали.

Это была первая авария в российской пилотируемой космонавтике за последние 35 лет.

СКР открыл дело по части 1 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба), предусматривающей до трех лет колонии. По информации РБК, а также РИА “Новости”, следственное ведомство и комиссия “Роскосмоса” уже установили виновных. Однако их имена и должности не сообщались.