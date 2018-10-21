Воскресенье, 21 октября 2018

Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, будто Севастополь оставался российским даже после передачи в 1954 году Крыма Украине. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

В разговоре речь зашла о помощи Москвы Севастополю. Собянин заявил: “Мы с Севастополем города-побратимы и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали”.

На это Путин возразил: “Юридически он всегда был в составе России”. Несколько позже в ходе беседы глава государства пояснил: “Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными советами республик и Верховным советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России”.

“Мы ощущали это”, – заметил Собянин.

Между тем в 3-м издании Большой советской энциклопедии, вышедшем в 1970-1978 годах, указывается, что Севастополь – город республиканского подчинения в составе УССР.

В декабре 1994 года Украины, Россия, США и Великобритания подписали в Будапеште меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Ключевым пунктом документа стал отказ Украины от находившейся на ее территории части советского ядерного арсенала в обмен на гарантии территориальной целостности со стороны России, США и Британии.

Однако в марте 2014 года Путин заявил, что гарантии Будапештского меморандума в отношении новой киевской власти недействительны. В результате революции на Украине образовалось новое государство, пояснил он. “А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали”, – заключил Путин.

В декабре 2014 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Крым имеет для России огромное сакральное и цивилизационное значение, как Храмовая гора в Иерусалиме для иудеев и мусульман.