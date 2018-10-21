Воскресенье, 21 октября 2018

Судья Тверского райсуда столицы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского, приговорил активиста “Протестной Москвы” Константина Салтыкова к 10 месяцам общего режима по сфабрикованному делу о нападении на двух полицейских на демонстрации “забастовки избирателей” 28 января. Такую информацию сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

При этом Криворучко применил к Салтыкову закон о льготном зачете, в соответствии с которым политзек уже отбыл весь назначенный срок. Активиста освободили из-под стражи в зале суда.

20-летний Салтыков, до ареста учившийся на II курсе факультета истории и политики Московского педагогического госуниверситета, объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, на акции 28 января оппозиционер “умышленно создал препятствие для препровождения (политика Алексея) Навального к служебному автобусу”.

Съемка Юрия Тимофеева:

“Создание препятствия”, как утверждается, выразилось в том, что Салтыков схватил полицейского патрульно-постовой службы Евгения Головкова за одежду, оторвав карман, и как минимум один раз ударил силовика по бедру. Затем, говорится в деле, активист не меньше одного раза ударил замначальника отдела проведения массовых мероприятий УМВД по Центральному округу Москвы Александра Махонина кулаком в скулу и не меньше двух раз – по спине.

Тем самым, заявляется в приговоре, оппозиционер причинил силовикам телесные повреждения в виде синяков, физическую боль, а также моральный вред.

При этом оба “потерпевших” в суде утверждали, что Навального пытались завести в автобус лишь для того, чтобы зачитать ему предостережения, однако тот начал сопротивляться, вырываясь и “упираясь ногами в асфальтовое покрытие”.

Процесс стартовал 25 сентября; разбирательство заняло шесть заседаний. В прениях сторон, прошедших 18 октября, прокурор запрашивал для подсудимого год общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств чиновник упомянул сиротство Салтыкова и наличие у него болезней.

Все три адвоката политзека – Сергей Бадамшин и Анри Цискаришвили из “Открытой России” и Вероника Полякова из Фонда борьбы с коррупцией – настаивали на оправдательном приговоре.

Сам Салтыков вину последовательно отрицал. Выступая с показаниями на слушаниях 15 октября, он заявил, что “потерпевший” Головков оттолкнул его и прижал к витрине, когда задерживали Навального, – сам же активист никакого сопротивления силовику не оказывал. Что касается “потерпевшего” Махонина, продолжил оппозиционер, то его он увидел уже только в автозаке.

В действительности Салтыков сам пострадал от полицейских. На акции 28 января он сопровождал Навального. Когда того стали задерживать на Тверской, активист попытался помешать силовикам и был схвачен вместе с политиком. После задержания Салтыкова избили.

Уже в тот же день стало известно, что в отношении Салтыкова начата доследственная проверка. Одновременно в ОП “Якиманка” на него сфабриковали два административных протокола и до их рассмотрения оставили в отделе. 29 января по этим протоколам активиста арестовали на 30 суток.

27 февраля, за два часа до истечения срока ареста, Салтыкова забрали на допрос в СКР и там задержали уже по уголовному делу, а на другой день отправили в СИЗО.

В июле сообщалось, что “потерпевший” Махонин намерен требовать у Салтыкова 50 тысяч рублей за “моральный вред, физическую боль и телесные повреждения”. Однако адвокат Полякова в появившемся в понедельник интервью ОВД-Инфо отметила, что, выступая с показаниями в суде, полицейский гражданского иска так и не заявил.