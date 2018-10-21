Воскресенье, 21 октября 2018

Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашукджи был задушен в консульстве своей страны в Стамбуле, после того как стал сопротивляться попытке похитить его. Такую версию изложил в интервью Reuters неназванный саудовский чиновник.

Как утверждает источник агентства, прибывшие в Стамбул 15 саудовских силовиков и сотрудников разведки должны были убедить Хашукджи вернуться на родину в рамках программы властей королевства по возвращению в страну диссидентов. Отряд послал замглавы саудовской Службы общей разведки Ахмед аль-Асири, утверждает источник. По его словам, похитителям было приказано вывезти Хашукджи в “безопасный дом”, находящийся вне Стамбула, и продержать там “какое-то время”. Если бы журналист наотрез отказался возвращаться на родину, его бы отпустили, сказал собеседник Reuters.

Как утверждается, когда Хашукджи зашел в консульство, член отряда похитителей Махир Мутриб стал его убеждать вернуться в королевство, на что журналист ответил ему, что снаружи его ждут и предупредят турецкие власти, если он не вернется через час. Когда журналист спросил Мутреба, собирается ли он его похитить, тот якобы в нарушение инструкции ответил, что Хашукджи накачают наркотиками и увезут.

По словам источника, после этого Хашукджи начал кричать; к нему применили удушающий прием и закрыли ему рот. “Они пытались помешать ему кричать, но он умер, – поясняет саудовский чиновник. – Намерения его убить не было”.

После гибели Хашукджи один из похитителей переоделся в его одежду и вышел из здания консульства, чтобы создать впечатление, что журналист покинул дипмиссию.

Источник Reuters утверждает, что саудовские власти получили от участников убийства фальшивый рапорт и поэтому первоначально заявляли, что журналист сам покинул консульство. Саудовский чиновник предоставил документы, в которых речь идет о программе возвращения диссидентов – по его утверждению, это документы разведки, – а также показания членов отряда похитителей Хашукджи и предварительные результаты внутреннего расследования.

20 октября Саудовская Аравия признала гибель Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле – по официальной версии, журналист был убит в драке. По делу об убийстве журналиста в королевстве задержали 18 человек.

Первоначально саудовские власти категорически отрицали смерть Хашукджи внутри консульства и утверждали, что он самостоятельно покинул здание дипмиссии.

20-го числа председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген назвал новую версию Эр-Рияда “очень неубедительной”. 21-го числа Лондон, Париж и Берлин в совместном заявлении еще раз осудили убийство Хашукджи и потребовали от Эр-Рияда как можно скорее провести всестороннее и прозрачное расследование и предоставить “убедительные факты”.

По данным турецкого следствия, журналиста в консульстве подвергли пыткам, а затем убили. По одним сведениям, ему поочередно отрубали пальцы, а потом обезглавили, по другим – заживо разрезали на части. Как утверждалось, расправа совершалась в присутствии генконсула Мухаммада Утайби.