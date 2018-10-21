Воскресенье, 21 октября 2018

Нижегородский анархист Илья Романов, находящийся под судом по сфабрикованному обвинению в оправдании терроризма, составил заявление в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности свидетеля по своему новому делу – заключенного мордовской ИК-22 строгого режима Владимира Школьникова. Об этом сообщает “Медиазона”.

Как говорится в документе, в действиях Школьникова присутствует состав части 2 статьи 307 УК (заведомо ложный донос с обвинением в тяжком преступлении), предусматривающей до пяти лет колонии.

Как на следствии, так и на суде Школьников утверждал, что, находясь в ИК-22 в поселке Леплей Зубово-Полянского района, Романов заявлял ему и другим заключенным, “что необходимо любыми способами свергнуть действующую коррупционную власть”. В мае 2017-го, также говорилось в показаниях свидетеля, он встретил Романова в мордовском ЛПУ-21 в поселке Барашево Теньгушевского района. “При встречах в коридоре учреждения он продолжал высказывать свои взгляды о недовольстве действующей властью и Путиным”, – уверял Школьников.

Сам политзек настаивает, что со Школьниковым не знаком и не общался с ним ни в колонии, ни во фсиновской больнице. При этом в справках из ЛПУ-21, отмечает “Медиазона”, указывается, что Романов находился в больнице с 15 февраля по 5 мая 2017 года, а Школьников – с 16 мая по 15 июня.

В своем заявлении в Генпрокуратуру политзек также отметил, что администрация СИЗО-1 в Самаре отказывается отсылать его заявление на Школьникова в СКР. Работник изолятора пояснил Романову, что “за отправление подобных заявлений СИЗО наказывают”.

Между тем процесс по нынешнему делу Романова подходит к концу. Как написал на своей ФБ-странице самарский журналист Александр Лашманкин, на вторник, 23 октября, уже назначены прения сторон. Начало слушаний в 10 часов по Самаре (11 часов мск).

Разбирательство ведет коллегия Приволжского окружного военного суда под председательством Александра Леднева. Этот же судья председательствовал в тройке, вынесшей приговор по третьему делу Владимира Квачкова, которое было сфабриковано примерно по той же схеме, что и нынешнее дело Романова. Квачкову добавили почти восемь месяцев к восьмилетнему сроку, полученному им по второму делу. Также Леднев возглавлял коллегию, которая осудила самарского студента Владимира Тарасова к 18 годам строгого режима по делу об исламском терроризме.

Защищает Романова саранский адвокат Олег Зайцев. Другой его клиент – фигурант пензенского дела “Сети” Дмитрий Пчелинцев.

Предварительные слушания по делу прошли в два заседания 3-4 сентября. Разбирательство по существу продолжается с 24-го числа. Прошло уже 10 заседаний процесса.

Ранее “Грани” передавали со ссылкой на близких политзека, что разбирательство по существу будет проходить на выездной сессии в Саранске. Однако эта информация оказалась ошибочной.

51-летний Романов уже отбывает срок девять лет по сфабрикованному обвинению в терроризме. По новому делу ему вменена часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет), предусматривающая от 5 до 7 лет колонии. Политзеку инкриминировали публикацию 3 мая 2017 года на ФБ-странице Voldemar Putiniana видеозаписи “Приглашение на джихад”. Запись, заявляет обвинение, Романов сопроводил комментарием “С путинской швалью надо бороться любыми способами”, который якобы “ошибочно скрыл от других пользователей настройками приватности”.

Дело было сфабриковано вследствие провокации ФСБ. В феврале прошлого года Романова под предлогом того, что у него якобы обнаружен свищ, перевели из ПКТ (внутренней тюрьмы) ИК-22 в ЛПУ-21. В действительности свища у политзека не было и фактически лечения он не получал. Между тем оперативник ФСБ старший лейтенант Егор Миточкин, установив подслушивающее устройство в палате Романова, с самого начала тайно следил за политзеком.

Из показаний Миточкина в деле косвенно следует, что перевод Романова в ЛПУ-21 был связан как раз с потребностью организовать прослушку. В ИК-22, пояснял оперативник, “по техническим причинам и в связи с большим количеством лиц, находящихся в жилом помещении, получение там аудиозаписи хорошего качества было невозможно”.

Необходимость прослушки силовик объяснял тем, что в ИК-22 политзек “вел среди осужденных разговоры, в которых выражал недовольство действующей властью, а именно Путиным В. В., демонстрировал карикатуры на президента, поддерживал свержение конституционного строя любым путем”.

Помощь Миточкину в ЛПУ-21 оказывал Сергей Журавлев, отбывающий более чем 20-летний срок за контрабанду наркотиков из Южной Америки. “Папашка Журавлева – крупный московский бизнесмен, – отмечала правозащитница Лариса Романова, бывшая жена политзека. – Короче, у олигархии, ФСИН и российских спецслужб все схвачено. Тем более в удельном княжестве Мордовия”. Журавлев на момент прибытия Романова в ЛПУ находился там уже больше года и оставался во фсиновской больнице по крайней мере до конца 2017-го. При этом никаких заболеваний он не имел и, больше того, занимался в ЛПУ спортом. “Возможно, вместо зоны отдыхает на больничке и теперь”, – не исключала Лариса Романова.

Мобильники в местах лишения свободы запрещены; тем не менее у Журавлева был смартфон, о чем знал и Миточкин: он оставил провокатору свой номер для связи на случай проблем с другими заключенными. Журавлев и Миточкин периодически созванивались.

ФБ-страницу Voldemar Putiniana Журавлев зарегистрировал для Романова именно на своем смартфоне. Публикации в этом аккаунте он по просьбе политзека делал сам: Романов фактически не умеет пользоваться мобильниками, поскольку в декабре 2012 года освободился по отбытии 10-летнего срока из колонии на Украине, а уже меньше чем через год, в октябре 2013-го, его задержали в Нижнем Новгороде о делу о терроризме.

Сам Романов просил Журавлева о публикации на странице своих карикатур на Путина, а также двух видеозаписей шуточных обрядов, призывающих “смерть кесаря Владимира”, со свечами и фигурой Путина, вылепленной из хлеба.

Ролика “Приглашение на джихад”, настаивает политзек, он вообще не видел. Известно также, что Романов атеист, поэтому сочувствовать исламистам он не может по определению. Между тем Журавлев в своих показаниях по делу заявил, что под джихадом Романов подразумевает войну с нынешним режимом и насильственный захват власти.

При этом провокатор использовал аккаунт Voldemar Putiniana и в личных целях. В друзьях у этого пользователя есть отец и сын Журавлева, с которыми сам Романов не знаком.

3 мая 2017-го, то есть в день публикации “Приглашения на джихад”, Журавлев несколько раз предлагал Романову выйти в интернет. Вечером после отбоя, как только политзек открыл свою страницу, в окно палаты вломились оперативники. Выйти из аккаунта Романов не успел.

Облава на Илью Романова:

Во время досмотра Романов заявил, что смартфон принадлежит ему. После доставки несколькими минутами позже на опрос он, однако, отказался от каких бы то ни было объяснений.

Опрос Ильи Романова:

Романова отправили в ШИЗО, а затем вернули в ПКТ ИК-22. Вскоре было заведено дело. Его сфабриковал следователь мордовского УФСБ Макеев.

Год с лишним, пока продолжалось следствие и ознакомление с делом, Романов провел в СИЗО-1 в Саранске.