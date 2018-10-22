Понедельник, 22 октября 2018

Уголовник Валерий Амельченко рассказал “Новой газете” о своей работе на структуры петербургского олигарха Евгения Пригожина – нападениях, отравлениях и убийствах.

Амельченко последний раз встретился с журналистом “Новой” Денисом Коротковым в петербургском кафе “Шоколадница” 2 октября. Вечером того же дня он позвонил в редакцию и сообщил, что за ним следят. Затем звонок прервался, и Амельченко перестал ответчать. Еще один звонок сделал прохожий, нашедший у дома Амельченко два смартфона, принадлежащие ему, и полуботинок. С тех пор его местонахождение неизвестно, Амельченко разыскивает полиция.

К работе на Пригожина Амельченко, отсидевшего пять лет за участие в разбойном нападении, привлек его знакомый и сотрудник олигарха Андрей Михайлов – последний утверждает, что работал под контролем начальника службы безопасности Пригожина Евгения Гуляева. Первую насильственную акцию Амельченко устроил осенью 2013 года – это было избиение сочинского блогера Антона Грищенко, критиковавшего Владимира Путина.

В 2013-2014 годах Амельченко выполнял некие задания структур Пригожина на киевском Майдане. После ухода Михайлова из структур Пригожина в 2014 году он на несколько месяцев остался без работы, а потом стал выполнять поручения знакомого Михайлова по прежней работе – предположительно Гуляева; в дальнейшем с ним в основном связывался другой сотрудник пригожинской службы безопасности – Андрей Пичушкин, бывший полицейский.

Амельченко знал Олега Симонова – уроженца Амурской области, который, как выяснила “Новая”, в 2014 году совершил отравление Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. В мае прошлого года Симонов погиб при странных обстоятельствах – его тело нашли в ванной с недопитой бутылкой спиртного. Амельченко был на его похоронах. Уголовник утверждает, что целью операции было “припугнуть” Соболь. Он подозревает, что к смерти Симонова могут быть причастны люди Пригожина.

Участник спецопераций Пригожина рассказал еще об одном организованном им отравлении – его жертвой стал псковский оппозиционный блогер Сергей Тихонов. Ему, как и мужу Соболь, сделали инъекцию яда. Блогер после этого упал и затем умер, врачи “скорой” не смогли спасти ему жизнь. Амельченко утверждает, что “наблюдал из-за угла” за нападением, а Симонов был водителем и эвакуировал группу после акции. Между тем родственники Тихонова утверждают, что он умер от сердечного приступа – прохожий якобы видел, как он зашатался и упал посреди улицы.

В 2014-2016 годах Амельченко выполнял некие задания на Украине – как в ДНР и ЛНР, так и на контролируемой Киевом территории. Он утверждает в частности, что структуры Пригожина организовали убийство “правой руки Плотницкого” – предположительно речь идет о помощнике главы ЛНР Дмитрии Каргаеве, которого застрелили в марте 2016-го.

“Главной частью истории Амельченко” газета называет его работу в Сирии. Он рассказал, как в феврале 2017 года участвовал в командировке членов службы безопасности Пригожина в Сирию, во время которой на захваченных в плен членах “Исламского государства” и других боевиках якобы должны были быть испытаны некие препараты. С ним туда направился Симонов, группу курировал сотрудник пригожинской службы безопасности Сергей Губанов. Никаких пленных на месте в итоге не оказалось, и петербургское “руководство” решило провести испытания на “Охотниках на ИГИЛ” – членах иррегулярного формирования, подготовкой которых занимается Мухабарат (сирийская военная разведка). С участниками формирования, которые отказывались воевать, проводили допросы, после чего им давали бутылочки с соком, в который Симонов добавлял некий препарат отложенного действия.

В итоге сотрудник сирийской военной разведки, курировавший “Охотников на ИГИЛ”, получил смертельное отравление – “не то выпил сок из бутылочки, подаренной допрашиваемому, не то его позже угостили чаем со столика, на котором готовил отраву Симонов”. После этого военная разведка режима диктатора Башара Асада задержала Амельченко, Симонова и Губанова и подвергла длительным допросам.

Упоминается также участие Амельченко в операциях в европейских странах – в частности, в некоей неудачной операции на Канарах.

“Новая” утверждает, что ей удалось при участии международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP найти независимые подтверждения рассказам Амельченко.

Как передает Интерфакс, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в связи с публикацией “Новой”: “Нам не известно о подтверждении опубликованной информации со стороны компетентных органов”.