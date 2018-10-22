Понедельник, 22 октября 2018

Минобороны выделяет 485 миллионов рублей на слежку за действиями курсантов в интернете. Информация об этом помещена на сайте госзакупок; первым внимание на нее обратил Интерфакс.

Объявлен закрытый аукцион на “комплексное оснащение Вооруженных сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет”.

В частности, 71,5 миллиона рублей выделяется на расширение действующей лицензии на использование InfoWatch Traffic and Device Monitor. Это программа, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Кроме того, указывается на сайте разработчика, она позволяет следить за настроениями в коллективе, выявлять нелояльных сотрудников и “определять аномальную и подозрительную активность персонала”.

125,4 миллиона рублей предполагается потратить на комплекс средств фильтрации доступа в интернет, а еще 215 миллионов – на подобный же комплекс со спецпроверкой и специсследованием компьютеров.

Срок поставки программных продуктов – 25 мая 2019 года.