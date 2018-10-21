Воскресенье, 21 октября 2018

Апелляционный суд Киева повторно отправил в СИЗО бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в работе на Россию. Об этом сообщает Liga.net.

Нагорный арестован на срок до 30 ноября без возможности освобождения под залог.

Первое решение об аресте бизнесмена вынес 4 октября Печерский райсуд украинской столицы. Однако тогда для подозреваемого была предусмотрена возможность выйти на свободу, внеся залог 528,6 тысячи гривен. 11-го числа Нагорный внес эту сумму и вышел из СИЗО.

Однако прокуратура обжаловала это решение, добиваясь для подозреваемого ареста без альтернатив. Теперь апелляционная инстанция удовлетворила это представление.

Нагорный – директор международной компании “Спорт-сервис” и продюсер; президент Фонда волонтеров Украины. В 2004-2009-м был мужем олимпийской чемпионки 1996 года Лилии Подкопаевой.

СБУ вменяет бизнесмену статьи 111 (государственная измена) и 190 УК Украины (мошенничество). Как передает “Украинская правда” со ссылкой на начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, Нагорный был завербован ФСБ. Ему поставили задачу создать политическую партию для продвижения внешнеполитических интересов Москвы и дестабилизации ситуации на Украине.

Партия, заявляют в СБУ, должна была препятствовать вступлению Украины в Евросоюз и НАТО и добиваться предоставления русскому языку статуса государственного. Предполагалось, что эта сила примет участие в выборах.

СБУ также опубликовала видео- и аудиозаписи переговоров Нагорного. Бизнесмен утверждал, что сотрудничает с россиянами с 2013 года, “был и в администрации (президента. – Ред.), и в Госдуме, и на Лубянке”. Финансировать деятельность Нагорного, по его собственным словам, должно было вестись “через Азарова, через Клюева” (Николай Азаров – премьер-министр Украины в президентство Виктора Януковича, после победы Революции достоинства основал в Москве “комитет спасения Украины”; Николай Клюев – руководитель администрации Януковича).

“Они (Россия. – Ред.) действуют через нескольких разных рук влияния, – также заявлял Нагорный. – Основная линия – (лидер пророссийского движения “Украинский выбор”, кум Владимира Путина Виктор) Медведчук, еще одна линия – (помощник Путина Владислав) Сурков. Я с тем, и с тем встречался”.

При этом в суде бизнесмен утверждал, что вербовку российской спецслужбой СБУ датирует лишь сентябрем 2014-го, когда он был задержан в Москве на Марше мира.

На слушаниях в понедельник Нагорный также заявил, что отвергает подозрение в государственной измене, хотя и не отрицает того, что обращался с письмом к Путину. Будучи общественным деятелем, пояснил бизнесмен, он направлял письма руководителям разных стран. Однако “сторона обвинения берет только сторону моих взаимоотношений с Россией”, отметил подозреваемый.

Нагорного, рассказали в СБУ, начали проверять после обращения некоего российского бизнесмена. Россиянину предложили за две взятки – 500 тысяч и 1 миллион евро – закрыть уголовные дела, возбужденные в России против него и его родителей. Нагорный, как утверждается, был одним из посредников в этой сделке. К закрытию дела, заявляют в СБУ, должны были привлечь генпрокурора России Юрия Чайку, а также сына Виктора Пшонки, занимавшего при Януковиче пост генпрокурора Украины.

Некто Роман Реведжук, называющий себя другом Нагорного, утверждает, что российским бизнесменом был Алексей Дашутин, обвиненный в хищении имущества Минобороны России.

2 и 3 октября, заявляют в СБУ, в Киеве при передаче денег задержали двух россиян, имеющих российские адвокатские удостоверения. Обоих уведомили о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупном размере и отправили в СИЗО с возможностью освобождения под залог. Одному россиянину сумму залога определили равной 2,5 миллиона гривен, другому – равной 15 миллионам.

Кроме того, по подозрению в шпионаже на российскую СВР был задержан еще один россиянин. Он арестован без права выхода из СИЗО под залог.