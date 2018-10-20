Суббота, 20 октября 2018

В Лондоне проходит массовая акция протеста с требованием провести референдум об окончательном договоре по выходу из Евросоюза (Brexit). Участники марша, организованного общественной кампанией "Глас народа" (People's Vote) и возглавляемого в основном молодежью, собрались вокруг здания британского парламента, передает Русская служба ВВС.

По словам организаторов, марш обещает стать крупнейшей, самой громкой и наиболее важной протестной акцией такого рода. Представители People's Vote утверждают, что в марше принимает участие до 570 тысяч человек. Скотланд-Ярд заявил, что не может подсчитать число демонстрантов.

Около 150 автобусов с желающими принять участие в марше прибыли в центр Лондона из разных уголков страны, в том числе с отдаленных Оркнейских островов. К акции присоединился мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию Великобритании, которая выступает за проведение повторного референдума по "брекситу". Консерваторы и их лидер, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, исключают такую возможность.

"В настоящий момент ясно, что два варианта, которые нам может предложить премьер-министр, – это невыгодная сделка по Brexit или отсутствие какой бы то ни было сделки", – сказал мэр Лондона журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что 2,5 года назад после первого референдума британцам обещали совсем не это, и у них "должна быть возможность высказаться за то, чтобы остаться в Евросоюзе".

В ходе референдума в июне 2016 года британцы с минимальным перевесом 51,89% против 48,11% проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии со статьей 50 устава Евросоюза, дающей два года на подготовку к выходу, Британия должна окончательно покинуть ЕС 29 марта 2019 года (по британскому времени, в ночь на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 31 декабря 2020 года.

Исходный план Терезы Мэй предполагал, что Британия останется в таможенном союзе с ЕС, что должно было одновременно решить проблему границы с Ирландией. Брюссель отверг его, и теперь премьер-министр должна предложить другой устраивающий все стороны план, где будет учтена проблема ирландской границы. Желание Брюсселя создать границу по Ирландскому морю и сохранить Северную Ирландию в таможенном союзе с ЕС остается главной и пока неразрешимой проблемой потенциального договора. В результате переходный период может быть продлен.