Суббота, 20 октября 2018

США будут принимать решительные меры, чтобы наказать тех, кто вмешивается в американский избирательный процесс или попытается это сделать. Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки, Министерства юстиции, Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США, обнародованном 19 октября.

"Зарубежные государства долгое время хотели воспользоваться открытой и свободной политической системой США, однако, как заявил недавно президент, мы не допустим зарубежное вмешательство в свои выборы, – цитирует ТАСС это документ. – Исполнительный указ о введении санкций в случае зарубежного вмешательства в выборы в США, который президент Трамп подписал 12 сентября, ясно дает понять, что американское правительство будет решительно защищать наш избирательный процесс или наказывать тех, кто в него вмешивается".

В заявлении утверждается, что Россия, Китай, Иран и некоторые другие страны продолжают предпринимать попытки влияния на американский избирательный процесс. "Мы обеспокоены продолжающимися кампаниями со стороны России, Китая и других иностранных действующих лиц, включая Иран, призванными подорвать доверие к демократическим институтам [США], а также повлиять на общественное мнение и государственную политику, – отмечается в документе. – Эта деятельность также может быть направлена на мнение избирателей и принятие решений относительно американских выборов 2018 и 2020 годов".

"Различные элементы этих кампаний могут принимать множество форм, в том числе использование социальных медиа, чтобы усилить темы, который вызывают разногласия, спонсирование продвижения определенного контента в англоязычных СМИ, таких как RT и Sputnik, распространение дезинформации в отношении кандидатов устами симпатизирующих лиц, а также иностранная пропаганда", – перечислили авторы заявления.

США не зафиксировали успешных попыток взломать свою избирательную инфраструктуру

В то же время в документе сообщается, что пока власти США не зафиксировали "свидетельств компрометирования или взлома [избирательной] инфраструктуры, что позволило бы нашим противникам предотвратить проведение голосования, повлиять на ход избирательного процесса, вмешаться в подсчет голосов, или же помешать нам провести подсчет голосов во время промежуточных выборов [в Конгресс]".

"Некоторое штаты и местные управы сообщали о попытках получить доступ к их компьютерным сетям – которые зачастую включают в себя базы данных зарегистрированных избирателей – используя доступные государственным и негосударственным киберпреступникам, – отмечается в заявлении. – Тем не менее до настоящего времени представители штатов и местных властей были в состоянии предотвратить или быстро расправиться с такими попытками".

США предъявили обвинения во вмешательстве в выборы россиянке, связанной с фирмами Пригожина

Одновременно Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений гражданке России Елене Хусяйновой в попытке повлиять в составе организованной группы лиц на президентские выборы в США 2016 года и предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс.

По данным Мюнюста, 44-летняя Elena Alekseevna Khusyaynova из Санкт-Петербурга была причастна к информационным кампаниям, проводившимся в США российскими фирмами "Конкорд менеджмент энд консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", владельцами которых является "кремлевский ресторатор" Евгений Пригожин.

Минюст уточняет, что Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте "Лахта", который финансировался компаниями "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг", а также непосредственно их владельцем Пригожиным, уже находящийся под санкциями США, как и связанное с ним "Агентство интернет-исследований", которое называют кремлевской "фабрикой троллей".

Ранее американская прокуратура уже предъявляла заочные обвинения ряду россиян по этому делу.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс во время президентских выборов в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс уже больше года занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Москва опровергает все утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. Трамп и его помощники также неоднократно отвергали подозрения в неправомерных контактах с официальными российскими лицами в период президентской кампании 2016 года.

На промежуточных выборах в американский Конгресс 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий. В нынешнем составе Палате представителей соотношение республиканцев и демократов – 236 против 193, шесть мест вакантны.