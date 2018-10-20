Суббота, 20 октября 2018

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать договор с Россией о ракетах малой и средней дальности. Как сообщает Bloomberg, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в городе Элко, штат Невада.

“Мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение, – сказал Трамп. – Мы собираемся разорвать соглашение”. Он заявил, что Москва нарушала договор, а Вашингтон его соблюдал. “Они нарушали его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или не вышел из него”, – добавил Трамп.

“Мы должны разрабатывать это вооружение”, – пояснил Трамп. Он напомнил, что у США есть “огромные средства” на военные расходы. Президент назвал неприемлемым отказ Вашингтона от ракет малой и средней дальности, в то время как Москва и Пекин занимаются их разработкой.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение о дальнейших действиях Москва примет, после того как станет известно о конкретных планах Вашингтона. “В таком вопросе действия в режиме онлайн просто недопустимы, – пояснил дипломат. – Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время, для того чтобы оценить ситуацию и дальше определяться”.

Выход США из ДРСМД Рябков назвал “очень опасным шагом” и “попыткой добиться от России уступок методом шантажа”.

Замглавы МИДа также пообещал, что Москва примет в ответ на выход Вашингтона из ДРМСД и других договоров некие “меры военно-технического характера”.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации, Вашингтон также изучает возможность пересмотра заключенного в 2010 году договора о сокращении наступательных вооружений СНВ-3, который предусматривает уменьшение количества ядерных боеголовок в арсенале каждой из стран. Срок действия договора истекает в 2021 году. По словам источника FT, его продление в нынешнем виде маловероятно.

Накануне о готовящемся разрыве договора о РСМД сообщила The New York Times.

В воскресенье в Москву прилетел советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. В понедельник официально начнется его двухдневный визит в Россию. Советник Трампа встретится с Владимиром Путиным, главой российского МИДа Сергеем Лавровым и министром обороны Сергем Шойгу. Как ожидается, Болтон и сообщит Путину о разрыве соглашения о РСМД; это подтверждает источник Fox News в Белом Доме.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российскому президенту потребуются разъснения американской стороны по поводу демарша Трампа. Он добавил, что встреча Путина и Болтона планируется, но она пройдет не в понедельник.

Именно Болтон настаивал на выходе из договора, тогда как Пентагон в целом поддерживал его, сообщает The Guardian.

По словам неназванного американского чиновника, которого цитирует Bloomberg, Трамп может встретиться с Путиным в Париже на торжественных ноябрьских мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, либо на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который начнется 30 ноября.

По данным NYT, помимо нарушений договора со стороны России причиной его разрыва также могут стать попытки Китая занять доминирующее положение в западной части Тихого океана, угрожающие американским военно-морским силам, – Пекин не подписывал договор о РСМД и может разрабатывать ракеты средней дальности, способные пролететь тысячи километров, тогда как США не могут в ответ создавать новые вооружения.

Москва и Вашингтон с 2014 года неоднократно обвиняли друг друга в нарушении советско-американского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (до 5500 км), который вступил в силу в 1988 году.

В декабре прошлого года США ввели санкции против двух российских компаний – ОКБ “Новатор” и ФНПЦ “Титан-Баррикады” – за производство крылатой ракеты наземного базирования 9М729 и самоходных ракетных установок. Компании попали в список Export Administration Regulations (EAR), который подразумевает дополнительные требования к лицензированию экспорта, реэкспорта и перевозкам внутри страны.

В мае нынешнего года Трамп поручил подготовить санкции против России за нарушение договора о РСМД.

2 октября постпред США при НАТО Бейли Хатчисон заявила, что США могут уничтожить российские ракеты, нарушающие договор.