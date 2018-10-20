Суббота, 20 октября 2018

Министерство просвещения разработало законопроект о запрете распространения среди несовершеннолетних информации, “побуждающей или иным образом склоняющей к причинению вреда жизни и (или) здоровью иных лиц”. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На него обратила внимание “Медиазона”.

Соответствующие поправки предлагается внести в часть 2 статьи 5 закона 2010 года о “защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, в которой перечислены виды информации, которую запрещено распространять среди детей.

Между тем действующая редакция закона уже запрещает для распространения среди детей информацию, “обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным”.

Распространение среди детей запрещенной информации, описанной в этом законе, наказывается по части 1 статьи 6.17 КоАП (нарушение законодательства о “защите детей от информации”) – гражданам грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, юрлицам – от 20 до 50 тысяч, предпринимателям, ведущим деятельность без открытия юрлица – от 5 до 10 тысяч. Распространение среди детей продукции СМИ, содержащей “запрещенку”, преследуется по части 2 статьи 13.21 КоАП (нарушение порядка распространения среди детей продукции СМИ с “запрещенной информацией) – юрлицам по ней грозит от 20 до 200 тысяч рублей штрафа, должностным лицам – от 5 до 20 тысяч, гражданам – от 2 до 3 тысяч.

Формулировку о запрете показа несовершеннолетних в ситуациях, “побуждающих или иным образом склоняющих” их к нанесению вреда своим жизни или здоровью, предлагается добавить и в закон о рекламе – действующая редакция закона запрещает демонстрировать только “побуждающие” к таким действиям ситуации.

Участники общественного обсуждения документа указали, что его принятие может привести к запрету обучения детей экстремальным видам спорта и единоборствам, а также их участия в военно-патриотических играх. Однако Минпросвещения решило не учитывать эти замечания, сославшись на необходимость запретить для детей информацию, побуждающую к действиям, “представляющим опасность для жизни и здоровья иных лиц, в том числе участников образовательных отношений”.

В пояснительной записке министерства подчеркивается, что принятие законопроекта необходимо “с учетом новых вызовов и угроз в современном обществе в настоящее время”. Чиновники рассчитывают, что документ вступит в силу к марту следующего года.

Информация о начале разработки законопроекта появилась на портале правовой информации 4 октября, еще до расстрела в колледже в аннексированной Керчи.