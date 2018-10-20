Суббота, 20 октября 2018

“Вести” (ВГТРК) опубликовали видео с камер наблюдения в политехническом колледже в аннексированной Керчи, где 18-летний четверокурсник Владислав Росляков убил 21 человека. Ролик, показанный государственным телеканалом, смонтирован из фрагментов записей нескольких видеокамер. Видно, как Росляков заходит в колледж, закладывает бомбу и расстреливает людей.

В колледже Росляков поздоровался с неким человеком, который некоторое время шел рядом с ним по коридору. Как утверждают “Вести”, потом этот же человек стоял позади Рослякова, когда тот приводил в действие взрывное устройство.

Сообщалось, что еще одну бомбу впоследствии нашли рядом с вещами студента, ее обезвредили.

Между тем, как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма, количество пострадавших при расстреле в колледже достигло 73 человек, из них 47 госпитализированы.

В день массового расстрела глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что следствие ищет возможных сообщников Рослякова. “Задача – установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог”, – пояснил Аксенов.

В НАК также заявляли, что следствие ведет поиск “возможных организаторов и исполнителей” взрыва в колледже.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что, по предварительным данным, Росляков в одиночку изготовил взрывные устройства, однако проверяется и версия о возможных сообщниках.

Росляков примерно за месяц до убийства получил разрешение на оружие и легально купил помповое ружье. Ученики колледжа рассказывали, что слышали от Рослякова о проводимых им опытах со взрывчаткой. РИА “Новости” передавало со ссылкой на представителя экстренных служб аннексированного Крыма, что, по одной из версий, Росляков для изготовления бомбы мог воспользоваться тротилом, извлеченным из снарядов времен войны.

В среду Росляков устроил в колледже расстрел студентов и преподавателей из помпового ружья, взорвал самодельное взрывное устройство, а затем, по официальной версии, застрелился.

СКР по факту атаки сначала возбудил дело по статье 205 УК (теракт), затем оно было переквалифицировано на пункты “а”, “е” части 2 статьи 105 кодекса (убийство двух или более лиц общеопасным способом). Дело по указанию руководителя ведомства расследует центральный аппарат ведомства. Между тем законная прокуратура Автономной Республики Крым также возбудила дело по части 3 статьи 258 УК Украины (теракт, повлекший гибель людей).

В “республике Крым” накануне объявили трехдневный траур. В пятницу день траура по погибшим в Керчи также объявили в Тернопольской области Украины.

Соболезнования в связи с трагедией выразили Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители Украины – президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман, министерства иностранных дел Финляндии и Таиланда, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини, президент Белоруссии Александр Лукашенко.