Воскресенье, 21 октября 2018

В случае агрессии против Белоруссии Москва будет расценивать такие действия как нападение на Россию. Об этом заявил в интервью телеканалу “Беларусь-24″ российский посол в Минске Михаил Бабич.

Дипломат прокомментировал инициативу Варшавы разместить в Польше американскую военную базу. Ее создание обсуждалось на переговорах президента США Дональда Трампа и польского президента Анджея Дуды, прошедших 18 сентября в Вашингтоне.

“Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя, – сказал Бабич. – И вот очень важный момент, я думаю, это важно и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех, кто что-то замышляет: нападение на Белоруссию любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями”.

По мнению Бабича, развертывание американских войск у границ России и Белоруссии не укрепит безопасность Польши и других соседних стран. Посол отметил, что “ничего хорошего такое противостояние не принесет” странам, где создаются базы США.

Бабич заверил, что Белоруссия “абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна”: дипломат подчеркнул, что единая военная политика, которую проводят Москва и Минск, “гарантирует абсолютную безопасность” для граждан обеих стран.

“И в этой ситуации мы усилия свои наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание: у нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара”, – сказал Бабич.

23 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране в случае провала в экономике угрожают потеря независимости и война. “Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся – значит надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, еще развяжут войну как в Украине”, – заявил Лукашенко.

В состав какой страны может войти Белоруссия и кто может развязать войну в стране, белорусский лидер не уточнил.