Воскресенье, 21 октября 2018

Выполнение требований Минтранса по переносу в Россию серверов и баз данных, обеспечивающих продажу билетов и регистрацию на внутрироссийские авиарейсы, может полностью парализовать работу российских авиакомпаний. Как сообщают “Ведомости”, об этом говорится в письме гендиректора авиакомпании “Сибирь” (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

В соответствии с проектом постановления правительства о требованиях к автоматизированной системе оформления воздушных перевозок, который разработал Минтранс, серверы и базы данных, использующиеся для торговли авиабилетами внутри России, должны быть размещены в стране с 1 января 2020 года. При этом провайдер системы бронирования билетов должен быть российским юрлицом.

Сейчас три крупнейшие авиакомпании используют западные системы торговли билетами: “Аэрофлот” – американскую Sabre, S7 – швейцарскую SITA, “Уральские авиалинии” – испанскую Amadeus, на нее же начали переходить и в S7. Четвертая по величине на рынке компания – Utair – и почти все остальные российские авиаперевозчики пользуются российской системой “Сирена-трэвел”. Лоукостер “Победа” использует американскую Navitair, авиакомпания “Азимут” – Национальную систему бронирования (НСБ), разработанную “Ростехом” при участии аэропорта “Внуково”.

По мнению Объедкова, кроме возможной остановки работы предлагаемые Минтрансом изменения грозят длительной миграцией компаний на другие системы бронирования – она может занять 2-4 года.

По словам топ-менеджера неназванной иностранной системы, лидеры мирового рынка – Sabre и Amadeus – могут не захотеть тратить сотни миллионов долларов на исполнение требований Минтранса. Топ-менеджер авиакомпании – клиента Amadeus в свою очередь утвеждает, что испанская фирма рассматривает возможность локализации данных в России.

Объедков указывает, что российские провайдеры пока не отвечают требованиям авиакомпаний: “Уральские авиалинии” и “Победа” могут легко перейти на отечественные системы, а “Аэрофлот” и S7 – нет – эти компании входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World соответственно), а российские провайдеры все еще не могут обеспечить функционал для работы с альянсами. В “Сирена-трэвел” и НСБ обещают, что в случае заказа могут доработать свои системы в течение года.

Сейчас Минтранс совместно с АЭВТ и ведущими авиакомпаниями уточняет требования к системам оформления авиаперевозок. Изменения в любом случае коснутся только внутрироссийских рейсов – оформление международных перевозок будет проводиться по общемировым правилам.