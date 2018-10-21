Воскресенье, 21 октября 2018

Компания “Силовые машины” миллиардера Алексея Мордашова испытывает трудности с достройкой ТЭС “Лонг Фу-1″ во Вьетнаме. Как сообщает “Коммерсант”, компания попросила вице-премьера Максима Акимова, возглавляющего российско-вьетнамскую межправительственную комиссию, внести в повестку ее ближайшего заседания вопрос о пересмотре условий строительства ТЭС.

Заседание комиссии пройдет в конце октября.

В январе “Силовые машины” попали в черный список Минфина США – американцам запрещено заключать с компанией сделки. Как указывают в “Силовых машинах”, из-за этого проект строительства ТЭС покинули более 15 крупных контрагентов, включая американскую General Electric – это может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства.

“Силовые машины” по контракту стоимостью в 930,6 миллиона долларов должны создать проект электростанции на два энергоблока по 600 мегаватт, поставить основное оборудование и организовать финансирование. Общестроительными работами занимается вьетнамская фирма PTSC, она должна получить еще 204 миллиона долларов. Заказчик работ – вьетнамская госкомпания PetroVietnam (PVN). Ввод первого блока ТЭС в эксплуатацию намечен на конец октября, второго – на конец февраля следующего года.

По оценке компании Мордашова, из-за санкций задержка по вводу в строй первого блока может составить 18 месяцев, второго – 15 месяцев. Максимальная сумма штрафов, грозящих “Силовым машинам”, составляет до 10 процентов стоимости контракта – за каждый день просрочки компания должна платить по 200 тысяч долларов за один энергоблок. Российская компания уже заплатила подрядчикам 505 миллионов долларов, получив от заказчика лишь 253 миллиона. “Силовые машины” пока не могут получить экспортную выручку в размере 95 миллионов долларов.

Основная проблема, с которой столкнулась компания, – невозможность взаиморасчетов: у вьетнамских банков нет отлаженной схемы транзакций с фирмами, находящимися под санкциями. Для ее решения компания предлагает ряд мер – в частности, перевести стоимость контракта из долларов в евро, а валютой платежа по нему вместо доллара сделать рубль. По мнению одного из опрошенных “Ведомостями юристов, смена валюты контракта на евро не поможет, поскольку “будет трактоваться как обход санкций со всеми вытекающими последствиями”. У “Силовых машин” также возникли сложности с получением банковских гарантий – компания просит заменить их на гарантийное или страховое обеспечение Российского экспортного центра.

Проблема строительства ТЭС уже несколько раз выносилась на межправительственный уровень, однако, по мнению собеседников “Коммерсанта”, решение вопроса необходимо ускорить. В начале года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал о сложностях строительства станции в письме вьетнамскому коллеге Нгуен Суан Фуку, вопрос также обсуждался на переговорах Владимира Путина с главой Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом – тогда вьетнамская сторона заявила, что срок отставания по контракту составляет год. 9-10 октября “Силовые машины” провели переговоры с вьетнамскими банками и PVN о механизме финансирования строительства ТЭС.

В мае Мордашов попросил правительство “помочь восстановить равные правила игры” для “Силовых машин”, сославшись на то, что “условия свободного рынка” для компании “были существенно подорваны санкциями”.