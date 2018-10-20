Суббота, 20 октября 2018

В Афганистане на второй день выборов в Национальную ассамблею (парламент) произошел взрыв в уезде Ачин провинции Нангархар на востоке страны. Как сообщает “Аль-Джазира”, погибли 11 человек, в том числе 6 детей и женщина.

Взрывное устройство было заложено на обочине дороги. Взрывной волной поразило автомобиль, в котором ехали мирные жители.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за атаку. В уезде Ачин действует “Исламское государство”. В апреле прошлого года США нанесли в уезде авиаудар по системе тоннелей ИГ авиабомбой GBU-43B (известна как “мать всех бомб”) – самой мощной неядерной бомбой. Погибли 92 боевика, в том числе четверо полевых командиров.

Парламентские выборы в Афганистане были продлены на один день из-за технических сложностей и террористических атак по всей стране – “Талибан” пытается сорвать голосование. В субботу по всей стране было зафиксировано около 200 терактов и эпизодов насилия, погибли 36 человек, из которых 27 – гражданские лица. AFP сообщало о 15 взрывах на избирательных участках. Атаки в том числе происходили в разных районах Кабула. Афганские силовики в свою очередь убили 31 боевика.