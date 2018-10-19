Пятница, 19 октября 2018

Руководители военных ведомств США и Южной Кореи решили отменить ежегодные совместные авиационные учения Vigilant Ace, которые были запланированы на декабрь. Об этом сообщила 19 октября представитель Пентагона Дана Уайт.

"Министр обороны Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Чон Гён Ду приняли решение приостановить подготовку к проведению учений Vigilant Ace, чтобы дать все возможности продолжаться дипломатическому процессу [с КНДР]", – цитирует ее ТАСС.

"Оба министра выразили готовность вносить коррективы в проведение учений, чтобы обеспечивать готовность наших сил, – добавила Уайт. – Они пообещали поддерживать тесную координацию и дать оценку проведению учений в будущем".

Решение об отмене учений было принято во время встречи главы Пентагона с его южнокорейским коллегой в Сингапуре. В ней также принял участие министр обороны Японии Такэси Ивая, с которым Мэттис также проконсультировался по данному вопросу, отметила представитель Минобороны США.

Министры обороны на трех стран также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и санкции в отношении Пхеньяна, передает агентство.

В прошлом году учения Vigilant Ace с участием ВВС США и Южной Кореи состоялись в декабре.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялся исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Спустя неделю США и Южная Корея договорились отложить запланированные на август ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

А еще через несколько дней США объявили о приостановке подготовки еще двух учений в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев, запланированных на следующие три месяца в связи с итогами встречи Трампа с Ким Чен Ыном. В заявлении Пентагона отмечалось, что дальнейшие решения в этом направлении будут приниматься в зависимости от последующих переговоров с КНДР.

Ранее Трамп, вдохновленный благоприятным исходом переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, объявил о том, что США прекратят совместные с Сеулом провокационные и "очень дорогие" учения. Пхеньян неоднократно называл такие маневры "репетицией вторжения.

Состоявшийся саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына – это первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии.