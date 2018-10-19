Пятница, 19 октября 2018

Белый Дом на следующей неделе уведомит Москву о денонсации договора о ракетах малой и средней дальности, сообщает The New York Times.

По утверждению неназванных американских чиновников, президент США Дональд Трамп намерен отозвать подпись Вашингтона под договором в ближайшие недели.

В начале следующей недели в Москву направится советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон – он, по данным источников газеты, проинформирует Владимира Путина о разрыве договора о РСМД.

Помимо нарушений договора со стороны России причиной его разрыва также могут стать попытки Китая занять доминирующее положение в западной части Тихого океана, угрожающие американским военно-морским силам, – Пекин не подписывал договор о РСМД и может разрабатывать ракеты средней дальности, способные пролететь тысячи километров, тогда как США не могут в ответ создавать новые вооружения.

Москва и Вашингтон с 2014 года неоднократно обвиняли друг друга в нарушении советско-американского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (до 5500 км), который вступил в силу в 1988 году.

В декабре прошлого года США ввели санкции против двух российских компаний – ОКБ “Новатор” и ФНПЦ “Титан-Баррикады” – за производство крылатой ракеты наземного базирования 9М729 и самоходных ракетных установок. Компании попали в список Export Administration Regulations (EAR), который подразумевает дополнительные требования к лицензированию экспорта, реэкспорта и перевозкам внутри страны.

В мае нынешнего года Трамп поручил подготовить санкции против России за нарушение договора о РСМД.

2 октября постпред США при НАТО Бейли Хатчисон заявила, что США могут уничтожить российские ракеты, нарушающие договор.