Пятница, 19 октября 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в аул Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, где встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, участником протестов против передачи ингушских земель Чечне. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Нальгиев жестко критиковал Кадырова и на митинге в Магасе назвал его “бени” (пастух – инг.). Кадыров – выходец из чеченского тейпа Беной. Ингушский старейшина также заявлял, что отрекается от тейпа своего родственника – депутата Народного собрания Ингушетии Руслана Нальгиева, поддержавшего демаркацию границы с Чечней.

Встреча прошла в местной мечети в присутствии жителей аула. “Поговорил (Кадыров. – Ред.) вполне мирно. Нальгиев сказал, что попытки надавить на него, испугать бесполезны. Затем оба извинились друг перед другом и нормально разошлись”, – рассказал один из лидеров ингушской оппозиции, сопредседатель Совета старейшин Ингушетии Сираждин Султыгов.

Сам Кадыров написал в своем телеграм-канале, что на встрече Нальгиев объяснил ему свои высказывания тем, что воспринял выступление чеченского лидера с угрозами в адрес протестующих ингушей, вышедшее во вторник, “критическим в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей”. Кадыров ответил ему, что “никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах”, а имел в виду бывшего главу ингушского МВД Ахмеда Погорова, критиковавшего Кадырова на митинге, и “подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса” – эти люди, по его словам, “преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами”. Затем глава Чечни и ингушский старейшина взаимно извинились.

Кадыров утверждает, что разговаривал с Нальгиевым не в мечети, а в его доме, а с жителями аула встретился в мечети уже после нее. Глава Чечни подчеркнул, что, по его мнению, ингушский лидер Юнус-Бек Евкуров, заключив с ним договор о демаркации границы, “совершил исключительно важное и имеющее большое значение дело”. “Ни у чеченцев, ни у ингушей не отобрана земля, не отнимут никогда. Законы России требуют наличия административной границы. Мы ее провели между Чечней и Ингушетией, но никогда не проведём между чеченским и ингушским народами”, – подеркнул Кадыров.

Сайт “Кавказ.Реалии” со ссылкой на местных наблюдателей также сообщает, что встреча Кадырова и Нальгиева закончилась “взаимным прощением и рукопожатием”.

По данным “Кавказ.Реалий”, на встрече Кадыров сказал, что инициатива заключить договор о демаркации чечено-ингушской границы исходила от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Во вторник Кадыров выступил с угрозами по адресу противников передачи Чечне ингушских земель. “По эту сторону границы чеченская земля, на другой стороне – ингушская. Если вы настоящие мужчины, если вы народ, если эта территория ваша – сделайте там митинг. Закон принят, он вступил в силу. Эта кучка, которая называет себя предводителями, если вы мужики – придите на мою территорию и сделайте там хотя бы один митинг. Если вы оттуда живыми уйдете – я тот, кем вы меня обзываете”, – сказал глава Чечни.

Кадыров заверил, что ингушей, которые приедут в Чечню в гости, открывать бизнес или в качестве туристов, “примут как родных”. “Но если придете, называя себя мужчинами, со словами “это моя территория”, если они оттуда уйдут на своих ногах – тогда я тот, кем вы меня обзываете. Клянусь!” – добавил он.

4 октября глава Чечни пригрозил Ингушетии войной в случае отказа признать границу между регионами.

В Магасе с 4-го по 17-е число продолжался митинг против передачи Чечне ингушской территории. Акцию прекратили после отказа властей Ингушетии согласовать ее продолжение. Чиновники позволили возобновить митинг лишь через две недели и провести его с 31 октября по 2 ноября. 30 октября должен пройти Всемирный конгресс ингушского народа.

Накануне стало известно, что ингушское УФСБ проверяет организации, связанные с участниками протестов в Магасе.