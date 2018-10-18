Четверг, 18 октября 2018

Судья Тверского райсуда Москвы Анатолий Беляков вернул в прокуратуру второе “дело Армии воли народа”, по которому обвиняется житель подмосковного города Черноголовка Вячеслав Горбатый. О решении, вынесенном в четверг в ходе предварительных слушаний по делу, тогда же сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на Алексея Чернышева, адвоката активиста.

Беляков указал на то, что обвинительное заключение противоречиво, а также неконкретно, поскольку не позволяет точно установить место и время “преступления”, вменяемого оппозиционеру.

58-летнему пенсионеру Горбатому инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации) в редакции, действовавшей до 2016 года. Активисту грозит до 4 лет колонии.

Согласно фабуле дела, Горбатый возглавлял подмосковную ячейку инициативной группы по проведению референдума “За ответственную власть!”, которая, как утверждает обвинение, продолжала деятельность запрещенной в 2010 году АВН, и как лидер ячейки собрал 143 тысячи рублей на деятельность группы. Ранее сообщалось, что эпизоды дела датированы октябре 2010 – июль 2015 года. В октябре 2010-го Армия воли народа была запрещена судом; в июле 2015-го начались аресты по первому “делу АВН”.

Первоначально Горбатому вменялась также часть 1 статьи 282.3 кодекса (финансирование экстремизма), однако в дальнейшем это обвинение с него сняли за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

Активист был задержан 23 января и на другой день отправлен под домашний арест. В июле его освободили под подписку о невыезде.

В первом “деле АВН” было четверо фигурантов. Всем им вменялась часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Юрий Мухин получил 4 года условно, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш – 3 года 10 месяцев общего режима, Александр Соколов – 3 с половиной года общего режима. В августе нынешнего года сначала Парфенов, а затем Соколов освободились по закону о льготном зачете. Барабаш, привлеченный по делу позже других фигурантов, пока остается в ИК-2 в Воронеже. По неподтвержденным данным, суд о применении к нему закона о льготном зачете назначен на ближайший понедельник, 22 октября.