Пятница, 19 октября 2018

Парламент Македонии поддержал переименование страны в Республику Северная Македония. Как сообщает Reuters, “за” проголосовали 80 из 120 депутатов.

Ровно столько депутатов – две трети от общего количества – и должны были поддержать соглашение с Грецией для его ратификации. Пятничное голосование – первый этап внесения поправок в конституцию страны, для их принятия предстоит еще несколько голосований в парламенте. Изменения в основной закон Македонии должны быть внесены до января следующего года.

Представители имеющей крупнейшую фракцию в парламенте националистической партии – Внутренней македонской революционной организации – Демократической партии за македонское национальное единство – ранее обещали сорвать голосование в случае провала референдума о переименовании страны, который в итоге был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

“Сегодня исторический день для страны, – заявил премьер Македонии Зоран Заев. – Македония будет частью европейской семьи, наши мечты и представления о лучшей жизни в лучшей стране будут выполнены”. В случае провала голосования македонское правительство собиралось объявить досрочные выборы.

Соглашение о переименовании Македонии также должен ратифицировать парламент Греции. Изменение названия страны открывает Скопье путь для вступления в НАТО и Евросоюз. Македония уже получила приглашение вступить в Североатлантический альянс. Афины блокировали интеграцию Македонии с ЕС и НАТО, из-за того что в составе Греции есть провинция с таким же названием – это расценивалось как территориальные притязания.

На консультативном референдуме 30 сентября переименование поддержали более 90 процентов проголосовавших. Однако в нем приняли участие чуть более 35 процентов избирателей, тогда как для признания итогов действительными было необходимо участие более половины имеющих право голоса.