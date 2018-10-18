Четверг, 18 октября 2018

Эдуард Низамов, которого ФСБ объявила лидером всего российского отделения “Хизб ут-тахрир”, подвергается пыткам в казанском СИЗО-1. Об этом в четверг сообщил на своей ФБ-странице живущий в эмиграции на Украине правозащитник, бывший политзек Ильмир Имаев.

Как сообщил “МБХ-медиа” адвокат Низамова Рифат Яхин, после того как политзека привезли из суда по мере пресечения в СИЗО, там его уже ждали 10 тюремщиков. “Когда его завели, сотрудники следственного изолятора начали заворачивать ему руки, делать ему растяжку, наносить удары по рукам и ногам. Потом подняли ему руки и начали бить сбоку по туловищу. Был и один удар по голове. У него на голове есть небольшая шишка, ссадина на руке и синяк на ноге. Но он говорил, что они бьют так, что следов почти не остается”, – рассказал Яхин.

По словам Яхина, политзека заставляли подписать бумагу, где написано: “Я мусульманин, поэтому не признаю никаких воровских понятий”. “Он сначала отказывался подписывать, а они начали угрожать, что закинут его в камеру, где его опустят. И вот он из-за страха, что его туда отправят, а после этого таким будет 20 лет сидеть, подписал эту бумагу, – добавил юрист.

По информации Имаева, арестованного посадили в пресс-хату к четырем “красным” заключенным (то есть пособникам силовиков), “которым в интересах следствия дозволено делать с Низамовым абсолютно все, чтобы принудить его сотрудничать со следствием”. Яхин уточнил, что в этой камере сидят бывшие силовики.

“Он говорит, что таким образом хотят уронить его авторитет перед представителями того мира, чтоб его считали “красным”. В этой хате сидят четыре лба, они, по его словам, начали ему “кровь сворачивать”. Его сразу начали провоцировать, устрашать. Те, кто сидят в той камере, ненавидят верующих”, – сказал адвокат.

Яхин обратился в региональную Общественную наблюдательную комиссию и к татарстанскому омбудсмену Сарии Сабурской.

По словам адвоката, его подзащитный попросил его “больше ничего не делать и никому не писать”. “Он боится, что если будут какие-то разбирательства, то могут и к начальнику СИЗО вызвать, предложить написать заявление на сотрудников, а это тоже не приветствуется в преступном мире. Он не хочет, чтобы ему плохо было жить потом”, – пояснил Яхин.

На суде о мере пресечения 12 октября Низамов вину не признал. Как передает правозащитный центр “Мемориал”, политзек также отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

В среду Имаев уже писал о пытках одного из арестованных по делу – некоего Усмана. Тогда правозащитник указывал, что информация непроверенная. При этом детали, изложенные Имаевым, позволяют сделать вывод, что речь шла также о Низамове. Можно предположить, что Усман – исламское имя политзека: соблюдающие мусульмане, при рождении получившие неисламские имена, после обращения к религии принимают имена арабского происхождения, хотя документально смену имени не фиксируют.

12 октября официальные СМИ сообщали, что вместе с 41-летним казанцем Низамовым арестованы еще два фигуранта дела – 41-летний же Ильдар Ахметзянов из Чистополя и 48-летний житель Раис Гимадеев из Набережных Челнов. Утверждалось, что Ахметзянов руководил татарским отделением “Хизб ут-тахрир”, а Гимадеев был “одним из лидеров региональной ячейки” партии. Эти фигуранты, так же как и Низамов, заявили, что вину не признают.

В посте Имаева от 17-го числа упоминались, однако, не трое, а пятеро задержанных.

Между тем днем раньше, 16 октября, “Независимая газета” передала, что всего фигурантов дела семеро. Помимо Низамова, Ахметзянова и Гимадеева (в публикации НГ назван Гимадиевым) в СИЗО были отправлены Рустам Ахмедов, Ильнур Наврозов, Булат Разяпов и Радиф Басыров.

Как можно заключить из публикации, этим четверым фигурантам также вменена часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая от 15 лет до пожизненного срока. 12 октября в сообщении об аресте Ахметзянова “Татар-информ” прямо писал, что ему грозит пожизненный срок. Хотя такую санкцию часть 1 статьи 205.5 кодекса предусматривает уже с мая 2014 года, до сих пор, насколько известно, прокремлевские СМИ не упоминали ее в сообщениях о делах “Хизб ут-тахрир”. Возможно, ФСБ дала понять, что по нынешнему делу будут вынесены приговоры именно к пожизненному заключению.

По информации НГ, все семеро арестованных ранее уже были судимы. Низамов в 2005 году получил два года условно – как уточняет “Мемориал”, по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Ахметзянова в 2010-м осудили к году колонии-поселения по статьям об экстремизме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Ахмедов, как утверждается, был фигурантом дела казанской мечети “Аль-ихлас”, имам которой Рустам Сафин в сентябре 2013-го получил два года общего режима по делу об экстремизме.

Гимадеев отбывал срок по “экстремистской” статье еще в 2000-х годах. После освобождения, утверждается в публикации “Независимой”, он вместе с Ахмедовым организовал в Челнах ячейку “Хизб ут-тахрир”. Наврозова, Разяпова и Басырова НГ назвала членами этой ячейки. В 2011 году всех пятерых осудили к реальным срокам от полугода до года.