Пятница, 19 октября 2018

Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил “пропустить через полиграф” лидера “России будущего” Алексея Навального. “Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф”, – цитирует Золотова “Коммерсант”.

Накануне Золотов отказался от предложения Навального выйти с ним на дебаты.

“Я его приглашал на другое, – заявил силовик. – Поэтому мы с ним не сходимся”.

У Золотова поинтересовались, каким образом он намерен ответить Навальному. “Потом решим”, – заверил директор Росгвардии.

Силовик также заявил, что вызывал Навального на “спортивное соревнование, не более того”. “Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером, – заметил Золотов. – Вот после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. После этого как раз к этому вопросу вернемся”.

Какое решение суда он имеет в виду, Золотов не пояснил. 3 октября иск к Навальному в Арбитражный суд Москвы подал фигурирующий в расследовании основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией о махинациях при закупке еды для Росгвардии крымский мясокомбинат “Дружба народов”.

В четверг представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал ответное обращение Навального к Золотову “пиаром на костях” жертв расстрела студентов и преподавателей политехнического колледжа в аннексированной Керчи.

11 сентября, когда Навальный отбывал административный арест, Золотов вызвал политика на бойцовский поединок, пообещав сделать из него “за несколько минут… хорошую сочную отбивную”. Претензии силовика вызвало августовское расследование ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. В своем обращении Золотов напомнил и о другом расследовании, появившемся еще в апреле 2016 года, – об имуществе его семьи.

Директор Росгвардии обвинил Навального во лжи. “А все отчего происходит? – заметил он. – Оттого что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку… Вам никто никогда как следует не давал по заднице”.

Золотов также заявил: “Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю: вам тогда стыдно будет выйти на улицу”.

В четверг, вскоре после освобождения из спецприемника, Навальный заявил, что принимает вызов, однако напомнил, что “вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали”. В этой связи он предложил провести поединок в форме дебатов в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, а в случае их отказа – в прямом эфире на YouTube.

Также Навальный вновь перечислил объекты недвижимости, принадлежащие силовику и его ближайшим родственникам. Он подчеркнул, что, проработав всю жизнь на государственной службе, Золотов не мог честным путем получить деньги на приобретение этой собственности.

“Отвечаю генералу Золотову, которого считаю вором, мошенником, лжецом и лицемером, – написал политик в аннотации к видео на своем youtube-канале. – А также и просто дураком, который позорит страну, занимая такую высокую должность. И никакие его угрозы моего мнения не изменят”.