Пятница, 19 октября 2018

Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года допрашивает участников кампании Дональда Трампа, у которых были контакты с WikiLeaks, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из источников, активист-республиканец и финансист Питер Смит, как полагают в комиссии Мюллера, был хорошо осведомлен об обстоятельствах публикации украденной электронной переписки некоего высокопоставленного участника кампании Хиллари Клинтон.

Как утверждают источники, недавно был допрошен бывший консультант Дональда Трампа Роджер Стоун – его спрашивали в том числе о контактах c WikiLeaks. Политконсультант предоставил комиссии Мюллера записи неких телефонных разговоров. Юрист Стоуна заявил, что в прошлом году спецпрокурор Мюллер не связывался с его клиентом.

В сентябре созванное Мюллером Большое жюри присяжных допросило о контактах с WikiLeaks и Стоуном правого политического комментатора Джерома Корси.

По поводу взаимодействия со Стоуном и WikiLeaks также был допрошен бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа Сэм Нунберг. Показания на эту тему комиссии Мюллера дал и нью-йоркский радиоведующий Рэнди Кредико – в 2016 году он брал интервью у Ассанжа и, кроме того, много лет знает Стоуна.

В 2016 году Корси, Смит и Стоун собирали компромат на Клинтон. По словам знакомого Смита, тот говорил ему, что заранее знал об утечке писем начальника штаба Клинтон Джона Подесты. Осенью 2016 года Смит сообщил друзьям и упоминал в одном из своих электронных писем, что велел неким хакерам передать WikiLeaks полученные ими письма с частного сервера Клинтон. Личная переписка кандидата в президенты от демократов никогда не публиковалась. Стоун также незадолго до публикации переписки Подесты заявлял, что проект Ассанжа скоро обнародует некие материалы, которые “научат американский народ”, и заверял, что Подеста “скоро будет в бочке”. Позже он заявлял, что не имел в виду публикацию переписке, а его твит о “Подесте в бочке” касался лоббистской активности начальника штаба Клинтон и его брата.

Все еще неясно, являются ли Ассанж и WikiLeaks объектами расследования комиссии Мюллера. Согласно обвинению, выдвинутому Большим жюри 12 сотрудникам российского ГРУ, военная разведка передала WikiLeaks переписку штаба Клинтон через созданную ею подставную персону – хакера Guccifer 2.0.

В августе Сенат предложил Ассанжу, до сих пор остающемуся в посольстве Эквадора в Лондоне, дать показания о российском вмешательстве в выборы.

В ноябре прошлого года сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что переписывался с WikiLeaks во время предвыборной кампании отца.