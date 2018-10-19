Пятница, 19 октября 2018

Мэрия Москвы в понедельник проведет переговоры с организаторами акции “Возвращение имен”, приуроченной ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Владимира Черникова.

“Мы будем искать какие-то возможности, компромиссы с организаторами”, – заявил Черников.

Исполнительный директор “Международного Мемориала” Елена Жемкова заявила, что акция “точно будет проходить” и состоится у Соловецкого камня. “Ситуация изменилась. Я очень рада, что, как и говорила московская мэрия, это техническое несогласование и ему было найдено решение”, – добавила она. По ее словам, у “Мемориала” пока нет никаких документов, но проведение акции обсудят в понедельник с представителями мэрии у Соловецкого камня.

“Конечно, будет непросто, потому что там действительно ведутся работы, но для нас это не первый раз, и уверена, что при доброй воле с двух сторон все будет организовано. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы все пришедшие получили возможность читать имена, чтобы это было душевно, торжественно и не хуже, чем в прошлый раз”, – сказала Жемкова.

Между тем Черников сказал Интерфаксу, что представители мэрии вместе с организаторами осмотрят плошадку у Соловецкого кампя и оценят возможность проведения там акции и возможность приостановки строительных работ. По словам чиновника, сейчас площадка непригодна для этого. “Если организаторы будут настаивать именно на этом месте, будем стараться решить эту проблему. Мы люди компромисса, мы за здравый смысл, и в любом случае вопросы безопасности людей у нас в приоритете”, – добавил он.

В “Международном Мемориале” уточняют, что им позвонили из мэрии и предложили встретиться у Соловецкого камня, чтобы “согласовать территорию проведения акции”.

Между тем ранее телеграм-канал “МБХ-медиа” передал, что мэрия якобы сообщила главе благотворительного фонда “Вера” Нюте Федермессер о согласовании акции на Лубянке. Черников в ответ на вопрос “Медиазоны”, почему Федермессер заявила о согласовании акции, еще раз повторил, что переговоры пройдут в понедельник.

Ранее в субботу в префектуре Центрального административного округа столицы заявили, что рассчитывают “найти варианты решения этого вопроса”. “Никаких препятствий для проведения акции в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня, которые не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности, обеспечить сохранение жизни и здоровья участников мероприятия”, – добавили чиновники.

Акцию ко Дню памяти жертв репрессий запретили также проводить в Комсомольске-на-Амуре – там мэрия отказалась согласовать акцию 30 октября “Бессмерный ГУЛАГ”. в Тамбове запретили в тот же день проводить “Возвращение имен”. Жемкова в связи с этим выразила надежду, что “конструктивный подход московских властей станет примером для регионов”.

В субботу стало известно, что префектура отозвала уже выданное согласование акции, сославшись на ремонтно-строительные работы, “угрожающие безопасности жизнедеятельности”.

Организаторам предложили перенести акцию к “Стене скорби” – памятнику репрессированным на проспекте Сахарова. Правление международного “Мемориала” заявило, что это неприемлемо – “так же, как невозможно заменить возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду каким-то другим ритуалом”. В правлении подчеркнули, что “многие все равно придут на Лубянку, не зная о нарушении мэрией своих обещаний”, и возложили на московскую мэрию ответственность за срыв акции.

Акция “Возвращение имен” проводится в сквере у Соловецкого камня 29 октября, накануне Дня памяти жертв репрессий. С 10 до 22 часов, сменяя друг друга у микрофона, люди зачитывают имена репрессированных в годы сталинского террора. Впервые День политзаключенного публично отметили в Советском Союзе 30 октября 1989 года. С 2007 года акция получила название “Возвращение имен”. Каждый год на нее приходят тысячи москвичей.