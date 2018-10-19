Пятница, 19 октября 2018

IT-советник Совета Федерации Михаил Бочкарев, обвиняемый норвежскими властями в шпионаже, вернулся в Москву после освобождения из тюрьмы, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.

В четверг окружной суд Осло постановил освободить Бочкарева из тюрьмы. Прокуратура обжаловала это решение, рассмотрение апелляции ожидалось 22 октября, однако в пятницу Бочкарев вышел на свободу. Он направился в российское посольство в Осло и после оформления необходимых документов вылетел в Москву.

51-летний Бочкарев подозревается в хищении компьютерных данных Стортинга – парламента Норвегии. Он был задержан 21 сентября в аэропорту Осло, когда ожидал рейса в Россию после международного семинара по цифровым технологиям, проходившего в Стортинге. На другой день его арестовали. По статье о шпионаже Бочкареву грозило до трех лет тюрьмы.

Полицейская служба безопасности (PST) вменила Бочкареву среди прочего сбор данных из компьютерных сетей Стортинга, в том числе по беспроводной связи. После задержания россиянина в здании парламента был проведен обыск – правоохранители пытались найти подслушивающие устройства. Сообщалось о намерении PST проверить, не пытался ли Бочкарев взломать мобильники депутатов или других участников семинара.

В Стортинге запретили использовать принтеры, поскольку распечатанные файлы сохраняются в их памяти, а сетевые принтеры позволяют получить доступ ко всей локальной сети.

Бочкарев отвечал за работу сайта Совфеда. По данным российских СМИ, его арест “живенько” обсуждался на заседании верхней палаты.

МИД России выразил послу Норвегии протест в связи с арестом Бочкарева. “Складывается впечатление, что волна кампании шпиономании в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы, – заявили на Смоленской площади. – Разумеется, такие шаги не останутся без последствий”.