Пятница, 19 октября 2018

Саудовская Аравия признала убийство журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи в своем консульстве в Стамбуле. Как передает Reuters, по версии властей королевства, журналист погиб в драке со встретившими его там людьми.

Никаких доказательств своей версии гибели Хашукджи власти Саудовской Аравии не предоставили. Ранее они утверждали, что журналист самостоятельно покинул консульство.

Саудовский генпрокурор Сауд аль-Муаджиб сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи в королевстве арестованы 18 человек. Как ранее установили американские СМИ, минимум 9 из 15 возможных участников отряда убийц, посланных для ликвидации Хашукджи, связаны с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

По сообщению саудовских государственных СМИ, король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд уволил двух высокопоставленных подчиненных – советника королевского суда Сауда аль-Катани, которого Reuters называет правой рукой наследного принца Мухаммада. Также с должности снят заместитель начальника Службы общей разведки Ахмед Асири.

Король также приказал сформировать комиссию во главе с наследным принцем для реорганизации Службы общей разведки.

В МИДе Саудовской Аравии заявили, что власти страны привлекут виновных в преступлении к ответственности по законам королевства.

Президент США Дональд Трамп назвал “хорошим первым шагом, большим шагом” признание властями Саудовской Аравии гибели Хашукджи. “Саудовская Аравия была отличным союзником. То, что случилось, неприемлемо”, – добавил он.

Ранее Трамп призывал не возлагать ответственность на Эр-Рияд преждевременно.

Члены Конгресса отнеслись с недоверием к новой версии событий, представленной Эр-Риядом. “Сказать, что я скептически отношусь к новой версии Саудовской Аравии о Хашукджи, – преуменьшение”, – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По данным турецкого следствия, Хашукджи в консульстве отрубили голову, а перед этим его пытали, отрубая пальцы рук. По другой версии, его заживо разрезали на части. При истязаниях присутствовал генконсул королевства в Стамбуле Мухаммад Утайби.

В четверг турецкая газета Yeni Safak сообщила, что в Эр-Рияде погиб в “подозрительной” автокатастрофе один из возможных 15 участников отряда убийц, посланных для ликвидации Хашукджи, – 31-летний лейтенант королевских ВВС Мешаль Саад эль-Бостани. Когда и при каких обстоятельствах произошла авария, источники газеты не уточнили. Роль погибшего в преступлении также неизвестна.

В пятницу турецкая полиция искала тело Хашукджи в Белградском лесу под Стамбулом. До этого проводились обыски в саудовском консульстве и в резиденции консула, где, как предполагалось, закопали останки Хашукджи.

60-летний Хашукджи – один из самых известных критиков саудовского режима. В прошлом году он поселился в США. 2 октября нынешнего года эмигрант явился в консульство в Стамбуле, чтобы получить свидетельство о разводе. Обратно он так и не вышел.