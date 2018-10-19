Пятница, 19 октября 2018

Гильдия киноведов и кинокритиков России выступила против цензуры фильмов в России в связи с нападками на еще не вышедшую комедию Алексея Красовского “Праздник”, действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Обращение Гильдии опубликовал член ее правления Андрей Плахов.

“Гильдия киноведов и кинокритиков выражает свое возмущение участившимися нападками должностных лиц и средств массовой информации на кинематографические произведения, еще не показанные общественности, как это было с фильмами “Матильда” Алексея Учителя и “Смерть Сталина” Армандо Иануччи, а теперь происходит с фильмом “Праздник” Алексея Красовского, о котором распространяются ложные сведения вместе с требованиями запретить его прокат”, – говорится в обращении.

В гильдии заверяют, что фильм Красовского – не о блокаде Ленинграда, а “о жизни некоторых привилегированных лиц в страшное время, когда другие жители города умирали от лишений”. Кинокритики обвиняют противников показа фильма в том, что те “защищают советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы”.

По сюжету фильма к семье партийной номенклатуры, празднующей в сытости наступление нового 1943-го года, приходят голодные гости. Картина еще находится в производстве, выпустить ее в прокат планируется в следующем году.

“Мы не сомневаемся, что съемочная группа фильма осознает значение и трагизм ленинградской блокады и не может глумиться над беспрецедентным несчастьем миллионов людей”, – подчеркивают в гильдии кинокритиков.

В организации называют недопустимым общественное обсуждение фильмов до их публичного показа.

“Поскольку цензура запрещена Конституцией РФ, только суд имеет право устанавливать нарушение законодательства РФ тем или иным фильмом, а также решать вопрос о выпуске спорных произведений в прокат”, – заключают авторы обращения.

Гильдию возглавляет киновед Кирилл Разлогов. В ее правление входят 28 человек, в том числе Андрей Шемякин, Виктор Матизен и Антон Долин.

Запретить “Праздник” требует депутат Госдумы от “Единой России” Сергей Боярский. Секретарь Генсовета правящей партии Андрей Турчак и Михаил Мягков – научный директор Российского военно-исторического общества, возглавляемого министром культуры Владимиром Мединским, – также потребовали от Минкульта не выдавать картине прокатное удостоверение.

Сам Мединский заявил, что в Минкульте еще не видели фильма и решение о выдаче удостоверения примут после его просмотра. Вопрос о возможности показа комедий о подобных событиях он назвал “абстрактным” и предложил сперва ознакомиться с фильмом.