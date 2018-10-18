Четверг, 18 октября 2018

Верховная Рада Украины приняла закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы страны представителями силовых структур РФ. За принятие закона проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы "с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или по документам, содержащих недостоверные сведения", говорится на сайте Верховной Рады.

При повторном незаконном пересечении границы или в составе группы нарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы, при пересечении границы с применением насилия или оружия – до восьми лет.

Отметим, в первоначальном тексте законопроекта предполагалось ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы с Украиной для всех граждан "государства-агрессора".

Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко, закон вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток, напоминает РИА "Новости".

С начала 2018 года Украина изменила систему пограничного контроля для граждан 70 государств. Приезжие из стран, входящих в так называемую группу риска, в том числе россияне, должны при въезде в Украину предоставлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев.

Кроме того, сообщалось, что кабинет министров Украины поручил ответственным органам уже в 2018 году ввести механизм осуществления предварительной проверки оснований для въезда в страну граждан РФ с использованием предварительного электронного уведомления о намерении посетить Украину.

4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение биометрического визового режима с Россией. "Нам нужно не просто ставить печать, а контролировать, кто пересекает границу. Для этого мы начали "биометрику", для этого в будущем будет вводиться система квазиразрешительная, а потом механизм мониторинга за тем, кто и где перемещается. Если и говорить о визовом режиме, то нам нужен биометрический визовый режим", – заявил министр.