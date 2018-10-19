Пятница, 19 октября 2018

От выступления Владимира Путина на дискуссионном форуме "Валдай" традиционно ждали программных высказываний – и дождались.

Президент заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, потому что россияне не боятся отдать жизнь за Отечество. "Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество", – сказал Путин. Кроме того, в случае ядерного удара россияне сразу попадут в рай, а те, кто его нанес, "просто сдохнут". "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", – предупредил глава государства.

Между тем, тема проходящего в Сочи форума – "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке", напоминает "Радио Свобода". И в этом будущем мире Путин предложил только один вариант – умереть или сдохнуть.

Но россияне не спешат в такое будущее, и, уважая старших (все-таки 66 лет), вежливо уступают дорогу: "Только после Вас!"

Как пишет в своем Facebook социолог Игорь Эйдман, "Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство Утешил отец родной население – не беда, что всем нам скоро хана, зато в рай попадем. Многие известные диктаторы (Гитлер в их числе) были одержимы влечением к смерти (Танатос по Фрейду), агрессии и деструкции. Причем просто саморазрушение их не устраивало. Они стремились забрать с собой на тот свет как можно больше других людей и развязывали для этого самоубийственные войны. Вот и Путин видимо одержим Танатос и зовет нас всех к себе в клуб самоубийц-патриотов. Мол: "живы мы покуда, фронтовая голь, а погибнем – райская дорога. Нет уж увольте, господин больной, только после Вас!".

Публицист и политик Кирилл Шулика пишет, что после заявления Путина на Валдайском форуме у него сложилось впечатление, что он "переместился куда-то на машине времени. Это что-то даже не из Брежнева и вообще не из прошлого века, скорее, из позапрошлого. Просто какая-то удивительная архаика. Тут даже вопрос согласен ты или нет вторичен, это просто речь из прошлого. У них нет ни образа будущего, ни вообще будущего, которого они боятся".

Бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох на своей странице в Facebook, комментируя высказывание Путина, пишет, что смех, который звучал в зале после слов президента, что все умрут как мученики, означает одно из двух: либо они считают Путина клоуном и хохочут, потому что клоун на сцене дал кору, либо зрители сами идиоты. Какой вариант вам больше нравится?"

"Кстати, Путин был сильно дунувший. На мой взгляд грамм триста белой в нем уже сидело. Вот провалиться мне на месте. Или даже четыреста. Плохо дело. Похоже, вождь побухивать начал: нервишки-то уже не выдерживают…", – отмечает Кох.

Российский журналист Илья Вайцман на своей странице в Facebook пишет, что "Путинский режим вступил в стадию фараонизации. В смысле, фараона больше волнует уже не скучная реальность, а организация своей загробной жизни – пирамиду там побольше отгрохать, мумию пошикарнее замотать, а главное – как побольше слуг и рабов с собой на тот свет затащить и всякое такое. Путина вот устроит миллиончиков сто сорок с собой прихватить. P.S. Я, собственно, только против общей цифры – верных слуг и всяких карателей пускай забирает, чтобы ему нескучно было. У большинства, правда, подобные заявления ассоциируются в первую очередь с исламизмом – ну, или с параноидальной шизофренией".

Журналист Сергей Пархоменко в Facebook обращает внимание, что "тяжело больной человек на этом месте – большая беда. И еще хуже наши дела от того, что нет никаких шансов подвергнуть его медосмотру с участием независимых экспертов".

А историк, этнолог и антрополог, доктор исторических наук Сергей Абашин предупреждает, что "теперь эта безумная фраза, брошенная в публичный язык, становится легитимным аргументом и будет воспроизводиться в бесчисленных речах множества других сумасшедших или готовых радостно изображать из себя сумасшедших, доводя всю страну и дальше до психоза, агрессии и нетерпимости".