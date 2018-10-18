Четверг, 18 октября 2018

Департамент безопасности Москвы отказал семьям фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” в согласовании шествия “В защиту нового поколения”, запланированного на 28 октября. О решении, вынесенном 17-го числа, в пятницу сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на Дмитрия Пчелинцева-старшего – отца фигуранта пензенского дела “Сети” Дмитрия Пчелинцева.

Официальными организаторами акции выступают Пчелинцев с женой Светланой, а также Юлия Павликова и Галина Полетаева – матери фигурантов дела “Нового величия” Анны Павликовой и Дмитрия Полетаева. Они намеревались провести шествие по тротуару Мясницкой улицы от метро “Тургеневская” до Лубянской площади, где находится здание ФСБ, и обратно по Большой Лубянке и Сретенскому бульвару. Численность участников акции была заявлена равной 2 тысячам человек.

В отказном решении чиновники указали, что на площадке для сбора нет места для такого количества протестующих. Кроме того, говорится в решении, “проведение демонстрации по тротуару создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей в здания органов исполнительной власти и объекты инфраструктуры, нарушит права граждан, не принимающих участие в публичном мероприятии”.

Мэрия предложила на выбор два альтернативных маршрута на окраинах Москвы: или в юго-восточном районе Люблино, или на северо-западе – от метро “Октябрьское поле” до метро “Щукинская”.

Ни тот ни другой варианты организаторов не устроили. В четверг было подано новое уведомление – на маршрут от Театральной площади до северного выхода из метро “Китай-город”. Такой маршрут тоже проходит через Лубянскую площадь.

Акцию протеста семьи политзеков анонсировали в начале месяца. Требования акции – закрытие дел “Сети” и “Нового величия” и прекращение фабрикации подобных дел в дальнейшем.

По двум делам вымышленной ФСБ анархистской организации “Сеть” – в Пензе и Петербурге – в СИЗО отправлены 10 молодых людей; еще один находится под домашним арестом. Двум пензякам – Илье Шакурскому и Дмитрию Пчелинцеву – грозят сроки от 15 лет до пожизненных по части 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества). Другим вменена часть 2 этой же статьи (участие в террористическом сообществе), санкция которой составляет от 5 до 10 лет. Некоторым из фигурантов дополнительно инкриминированы также статьи о поджоге, наркотиках и хранении взрывчатки.

Большинство арестованных по делам “Сети” подвергались жестоким пыткам, в том числе током и подвешиванием вниз головой.

Дело “Нового величия” сфабриковано в Москве в результате масштабной провокации силовиков. По нему привлечены 10 человек, преимущественно молодежь. Каждому инкриминированы части 1, 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии. Четверо обвиняемых помещены в СИЗО, остальные – под домашний арест.

Один из отправленных в СИЗО фигурантов – 20-летний Вячеслав Крюков – с 11 сентября по 12 октября держал голодовку (сначала полную, а с 18 сентября – частичную: он пил чай, что правилами полной голодовки не допускается).

Известно еще о двух подобных делах, сфабрикованных силовиками против молодых людей. В Хабаровске с конца мая продолжается суд по делу “Мужского государства”, по которому арестованы четыре человека. Сергею Жеребцову и Виктору Карташову вменена часть 1 статьи 282.1 УК, а Даниилу Абросову и Александру Исакову – часть 2 этой же статьи.

В Москве в конце мая были арестованы фигуранты дела “Команды наемных головорезов” 18-летний Герман Ткачев и солдат-срочник Олег Константинов. Обоим вменили части 1, 1.1 статьи 282.1 (второй из этих составов – вовлечение в деятельность экстремистского сообщества; от 4 до 8 лет колонии), а Константинову – также часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды; от 2 до 5 лет). На прошлой неделе “Коммерсант” изложил дополнительные детали дела.