Четверг, 18 октября 2018

УФСБ по Ингушетии направило в региональную инспекцию Федеральной налоговой службы запрос с требованием предоставить документы организаций, связанных с участниками протестов против новой ингушско-чеченской границы. Об этом в четверг вечером сообщили “Кавказ.Реалии”.

Факсимиле письма от 12 октября за подписью замначальника УФСБ К. Шевцова ранее в четверг поместил ФБ-паблик “ФортангаORG”. Силовиков интересуют сведения за срок с 1 января 2015 года по настоящее время.

В числе юридических лиц, которые проверяет спецслужба, – Совет тейпов ингушского народа, правозащитная НПО “Машр”, Молодежная лига Ингушетии, региональное отделение “Яблока”, региональное отделение Российского Красного Креста, Комитет вынужденных переселенцев из РСО-Алания в Республике Ингушетия, коммерческие предприятия.

Лидер ингушского “Яблока” Руслан Муцольгов в комментарии “Кавказ.Реалиям” выразил уверенность, что подобные запросы ФСБ направила не только в налоговую службу, но и в иные ведомства. “Я думаю, будет оказываться давление на самых активных участников оргкомитета протестного митинга”, – заметил собеседник издания.

Между тем Конституционный суд Ингушетии 18 октября объявил, что по итогам прошедшего днем раньше заседания назначил на 25 октября рассмотрение вопроса о соответствии региональной Конституции закона, ратифицировавшего соглашение о новой границе. В одно производство объединены запрос, направленный депутатами Народного собрания Ингушетии (по данным “Кавказского узла”, его подписали 12 депутатов) и две жалобы, поступившие от граждан Хусена Евлоева и Адама Евлоева.

В среду вечером в Магасе завершился митинг протеста против новой границы, продолжавшийся с 4 октября. Чиновники отказались продлить согласование акции, выдав согласование лишь на срок через две недели – с 31 октября по 2 ноября. Оргкомитет митинга предложил протестующим сделать перерыв, а за это время подготовить Всемирный конгресс ингушского народа. Это предложение было принято.

Сообщалось, что Всемирный конгресс намечен на 30 октября.

В пятницу тысячи жителей региона по призыву организаторов протестов приняли участие в коллективном намазе на месте строящейся мечети в Магасе.