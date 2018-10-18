Четверг, 18 октября 2018

Украина конфисковала российское рыболовецкое судно “Норд”, сообщается на сайте находящейся в Киеве прокуратуры Автономной республики Крым (АРК).

Прокуратура передала судно Национальному агентству Украины по активам, полученными в результате коррупционных и других преступлений.

Как сообщается на сайте офиса украинского омбудсмена, сейнер продадут на аукционе.

В прокуратуре АРК заявляют, что “Норд” изъяли с целью “сохранения бюджетных средств, которые тратятся на содержание арестованного судна на территории морского порта “Бердянск”.

4 октября украинская прокуратура Крыма передала на рассмотрение в апелляционный суд Киева обвинительный акт в отношении капитана “Норда” Владимира Горбенко. Ему инкриминирована часть 2 статьи 332-1 украинского УК (нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории в целях нанесения вреда интересам государства), предусматривающая до 3 лет колонии.

6 апреля суд в Херсоне отправил Горбенко в СИЗО, но через 4 дня он вышел на свободу под залог. Капитан – крымчанин с российским паспортом, как и остальные члены экипажа судна. Он входит в список находящихся в неволе на Украине россиян, которых Киев готов выдать Москве в обмен на украинских политзаключенных.

Рыболовецкое судно “Норд”, вышедшее из Керчи, было задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море в 15 милях от Обиточной косы. Судно зарегистрировано в аннексированном Крыму. Сейнер арестовали и отбуксировали в Бердянск. Капитан был задержан 4 апреля.

Других членов команды поселили в гостинице в Мариуполе, изъяв у них паспорта и запретив выезд из страны. Российское генконсульство в Харькове дважды – 8 и 9 апреля – безуспешно пыталось по суше вывезти моряков с континентальной Украины. 19 апреля стало известно, что двоим членам команды удалось бежать в Белоруссию, откуда они через Москву вернулись в Крым.

После задержания “Норда” Россия начала блокаду Азовского моря – погранслужба ФСБ массово задерживает проходящие корабли. Кроме того, в мае российская погранслужба задержала в самовольно установленной после аннексии Крыма “исключительной экономической зоне РФ” в Приазовье украинский траулер ЯМК-0041. Его капитан Виктор Новицкий арестован по делу о браконьерстве, а у остальных членов экипажа незаконно отобрали паспорта и удерживают их в Крыму. Несколько дней назад одного из моряков отпустили на континентальную Украину на похороны матери.