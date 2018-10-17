Среда, 17 октября 2018

Отец Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взорвавшего бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате чего погибли 19 человек и пострадали еще около 50, рассказал, что с сыном было сложно общаться. Он рос замкнутым ребенком, мало рассказывал о себе, почти не имел друзей.

Отец молодого человека дал показания следователям, пишет газета "Известия" 18 октября и публикует подробности допроса со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Отец подростка рассказал, что тот ничего особенного не сообщал об учебе, у него не было друзей. Мужчина отметил, что у сына был один приятель, с которым он общался в детстве, но в последнее время они не дружили – их связь оборвалась.

Отец Рослякова отметил, что знал о его увлечении компьютерными играми и оружием, однако подчеркнул, что сын был воспитанным и неагрессивным, сообщает RT со ссылкой на источник в Министерстве образования Крыма.

Вместе с тем семью Владислава Рослякова нельзя назвать благополучной: отец является инвалидом и жил отдельно от сына, а мать была приверженкой запрещенной в России сектой "Свидетели Иеговы". "В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряженными, в частности, она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой", – рассказал собеседник издания.

"Учился не в полную силу, на тройки. Отношения с одноклассниками складывались нормально, в проявлении агрессии замечен не был", – добавил источник.

Ранее одногруппники Рослякова назвали его тихим и спокойным. Видимых причин для массового убийства у него не было, считают его знакомые.

Ранее сообщалось, что причиной бойни в керченском колледже могли стать конфликты Рослякова с преподавателями. Источник "Интерфакса" рассказал, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием, а на месте трагедии обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова.

Одногруппники Рослякова ранее назвали его тихим и спокойным, отмечает Znak.com. Видимых причин для массового убийства у него не было, полагают его знакомые.

В результате трагедии в керченском колледже погибли 19 человек, в больницах остается более 40 пострадавших, семеро в крайне тяжелом состоянии. По свидетельствам очевидцев и данным силовиков, 18-летний Владислав Росляков пришел к колледж с охотничьим ружьем и начал методично расстреливать всех, кто попадался на его пути, а затем устроил взрыв в столовой, где в тот момент было множество студентов. Позднее его нашли мертвым в библиотеке колледжа. Предположительно, он покончил с собой.

По факту произошедшего сперва было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже его переквалифицировали на статью "убийство".