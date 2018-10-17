Среда, 17 октября 2018

Россия не позволит Украине провести совместные с НАТО военно-морские учения в Азовском море. Об этом в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

“Сейчас ещe Украина хочет зазвать в Азовское море натовские учения, но туда уже пройти нельзя будет, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают”, – сказал министр. Пункт 3 статьи 2 российско-украинского договора о сотрудничестве в Азовском море гласит, что военные корабли третьих стран могут заходить в море и проходить через Керченский пролив, “если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной”.

Со второй половины апреля погранслужба ФСБ массово задерживает корабли, проходящие через контролируемую ею зону Приазовья. Российские власти начали блокаду Азовского моря после задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна “Норд”; его экипаж имеет российские паспорта.

16 сентября правительство Украины объявило о намерении создать новую военно-морскую базу в Приазовье. 23 сентября два судна ВМС Украины – корабль управления “Донбасс” и буксир “Корец” – прошли из Одессы в Бердянск под Крымским мостом, через самовольно установленную Россией “исключительную экономическую зону” у побережья аннексированного Крыма.

Лавров также обвинил Польшу в нарушении основополагающего акта Россия – НАТО: по его словам, намерение Варшавы разместить в стране на постоянной основе американскую дивизию противоречит обязательству сторон воздерживаться от “потенциально угрожающего наращивания обычных сил” в Восточной и Центральной Европе.

В ответ на вопрос об опасности третьей мировой войны Лавров выразил надежду, что “у всех хватит разума, чтобы до этого дело не доводить”. Москву, по словам министра, “очень тревожит полное отсутствие профессионального диалога между военными России и НАТО”.