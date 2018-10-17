Среда, 17 октября 2018

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за непроведение согласованных митингов. Такая информация помещена в карточке законопроекта на сайте нижней палаты.

Как передает “Медиазона” со ссылкой на трансляцию заседания на сайте Госдумы, документ поддержали 327 депутатов, против выступили 42, один воздержался.

В частности, против проголосовала фракция КПРФ. Депутат от этой партии Алексей Куринный указал, что для организаторов митингов и так уже предусмотрено достаточно видов ответственности, тогда как чиновники ответственности за отказ в согласовании мероприятий не несут.

КПРФ, заметил Куринный, предлагала ввести штраф для чиновников, давших отказ в согласовании, который в суде признан незаконным. Однако эта инициатива не прошла.

Новым законом в КоАП вводится статья 20.2.3 (невыполнение обязанностей по информированию граждан, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о принятии организатором публичного мероприятия решения об отказе от проведения публичного мероприятия либо подача уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения). Для граждан она предусматривает штрафы от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч, а для юридических лиц – от 20 до 100 тысяч рублей.

В первоначальной редакции законопроекта статья 20.2.3 была озаглавлена “Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия”. В первом чтении 17 июля законопроект был принят с таким названием вводимой статьи. Однако ко второму чтению, прошедшему в нынешний вторник, статью переименовали.

Документ был внесен в Госдуму 17 мая единоросами Дмитрием Вяткиным, Аленой Аршиновой и Александром Грибовым. Позже в состав инициаторов были включены еще десятки депутатов.

В пояснительной записке единоросы заявляли о необходимости экономии бюджетных средств “на доставку металлоискателей и металлодетекторов для обеспечения безопасности участников на входе, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников, дежурящих во время проведения мероприятия”, а в ряде случаев – и на перекрытие улиц.

Как утверждалось в записке, в конце 2017 года в Петербурге некий гражданин подал уведомления о проведении в один и тот же день в начале декабря и в одном и том же месте 660 акций – каждую минуту новой. “Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте”, – заявляли депутаты.

Координатор петербургского штаба Алексея Навального Денис Михайлов пояснял “Медиазоне”, что, скорее всего, имеются в виду его уведомления о проведении встреч с тогдашним кандидатом в президенты. Однако факты он изложил совсем иначе, чем они были представлены в пояснительной записке единоросов. Михайлов рассказал, что подал уведомления не на декабрь, а на 26 ноября, не на одну площадку, а на 25, не 660, а 1400, а согласована ни одна из них, вопреки утверждению депутатов, не была. “(Тогдашний губернатор Петербурга Георгий) Полтавченко был очень зол”, – заметил Михайлов.