Среда, 17 октября 2018

Лидер “России будущего” Алексей Навальный вызвал директора Росгвардии Виктора Золотова на дебаты в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, а в случае их отказа – в прямом эфире на YouTube. Обращение политика опубликовано на youtube-канале.

“Отвечаю генералу Золотову, которого считаю вором, мошенником, лжецом и лицемером, – написал политик в аннотации к видео. – А также и просто дураком, который позорит страну, занимая такую высокую должность. И никакие его угрозы моего мнения не изменят”.

Видео Навального – ответ на обращение Золотова, который 11 сентября вызвал политика на поединок. “Я ваш вызов принимаю”, – заявил политик. Однако, напомнил он, “вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали”. Навальный выбрал поединок в форме теледебатов.

Он дал Золотову неделю на размышление.

Также Навальный в своем обращении вновь перечислил объекты недвижимости, принадлежащие силовику и его ближайшим родственникам. Он подчеркнул, что, проработав всю жизнь на государственной службе, Золотов не мог честным путем получить деньги на приобретение этой собственности.

“Думал, стоит ли публиковать сегодня – на следующий день после трагедии в Керчи. Решил, что надо, – заметил Навальный в своем блоге. – Я смотрю, уже пошли “посткерченские инициативы” – дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии. Пока там у руля Золотов, ворующий на всем – от шевронов до капусты, – слова “дать больше денег и полномочий Росгвардии” означают “отгрузить чемоданы наличности Золотову и тем, с кем он делится”.

Видеообращение Золотова появилось, когда Навальный отбывал в спецприемнике административный арест. Оно было опубликовано на сайте и на youtube-канале Росгвардии. Претензии силовика вызвало августовское расследование основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией о махинациях при закупках продуктов для Росгвардии. В своем обращении Золотов напомнил и о другом расследовании, появившемся еще в апреле 2016 года, – об имуществе его семьи.

Директор Росгвардии обвинил Навального во лжи. “А все отчего происходит? – заметил он. – Оттого что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку… Вам никто никогда как следует не давал по заднице”.

“Но сейчас вы обратились как раз по за… по адресу, – продолжил Золотов. – Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами – куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную”.

Свой вызов Золотов объяснил “традициями сатисфакции”, существующими в офицерской среде.

В заключение директор Росгвардии заявил: “Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю: вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею. Так что не будите лиха, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией, и до встречи”.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обращение Золотова следующим образом: “Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню”.

Песков отказался отвечать на вопрос, допустимо ли высокопоставленным чиновникам делать заявления, подобные тем, с какими выступил Золотов. Он также сообщил, что в Кремле не рассматривают обращение директора Росгвардии как физическую угрозу Навальному.