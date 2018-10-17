Среда, 17 октября 2018

Основная версия аварии при запуске космического корабля “Союз МС-10″ с экипажем МКС на борту – ошибка при сборке на космодроме Байконур в Казахстане. Как сообщает “Коммерсант”, к такой версии склоняется основная часть экспертов, участвующих в расследовании происшествия.

Ошибку, по мнению экспертов, скорее всего допустили рабочие во время стыковки боковых блоков к второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре.

“По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, – сказал источник, близкий к Минобороны. – Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее речь идет об эксплуатационных ошибках”.

В среду делегация “Роскосмоса” во главе с гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным посетила самарский ракетно-космический центр “Прогресс”, куда доставили фрагменты первой и второй ступеней ракеты “Союз-ФГ”. Рогозину доложили о результатах исследования обломков. В “Роскосмосе” обещают подготовить предварительный доклад о результатах расследования аварии к концу нынешней недели.

Из-за аварии “Союза МС-10″ с середины ноября на конец декабря перенесен планируемый выход космонавтов с Международной космической станции в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к станции корабле “Союз МС-09″, из-за повреждения обшивки которого на МКС произошла утечка воздуха. Сам “Союз МС-09″ планируется вернуть на Землю после 20 декабря.

Следующий пилотируемый полет на МКС на российском корабле “Союз МС-11″ запланирован на начало декабря. В нем должны участвовать россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американец Энн Маклейн. Запуск будет проводиться с помощью той же ракеты-носителя “Союз-ФГ”.

12 октября “Коммерсант” сообщал, что на время расследования инцидента, которое продлится около месяца, запуски ракет типа “Союз-ФГ” решено приостановить в целях безопасности.

По данным РИА “Новости”, в качестве одной из версий неудачного запуска “Союза МС-10″ рассматривается саботаж. По утверждению источника агенства, не сработал пирозамок, открывающий клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Причины этого неясны; кроме саботажа возможно также, что ненадлежащим образом был проведен стартовый контроль или же сами проверки не могут выявить такую неисправность – в таком случае требуется разработка дополнительных методик контроля.

Интерфакс передавал, что на корабле якобы была установлена система управления украинского производства.

Неудачный запуск транспортного корабля “Союза МС-10″ с космодрома Байконур произошел 11 октября. При запуске ракеты-носителя “Союз-ФГ” один из блоков второй ступени зацепил центральный блок – это спровоцировало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, а затем сработал аварийный парашют. На борту корабля находились члены нового экипажа МКС – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Оба аварийно приземлились в Кахастане и выжили.

После утечки воздуха на МКС, произошедшей 30 августа, в “Роскосмосе” выдвигали версию намеренной порчи обшивки “Союза МС-09″. По сведениям “Коммерсанта”, в госкорпорации обвиняли в аварии американских космонавтов: они якобы намеренно просверлили обшивку, поскольку хотели спровоцировать эвакуацию со станции, чтобы скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.