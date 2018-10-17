Среда, 17 октября 2018

В прениях сторон по делу активиста “Протестной Москвы” Константина Салтыкова, которому вменено нападение на полицейских на акции “забастовки избирателей” 28 января, прокурор запросил для подсудимого год общего режима. Об этом сообщается в твиттере “МБХ-медиа”.

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор упомянул сиротство Салтыкова и наличие у него болезней.

Защищают политзека три адвоката: Сергей Бадамшин и Анри Цискаришвили из “Открытой России” и Вероника Полякова из Фонда борьбы с коррупцией. Все они настаивали на оправдательном приговоре.

Сам Салтыков в последнем слове подчеркнул: “Умысла на причинение вреда у меня не было и не могло быть”.

Оглашение приговора назначено на понедельник, 22 октября. Начало заседания в 16 часов.

Поддержать политзека на слушания в четверг явился лидер “России будущего” Алексей Навальный. Салтыков был волонтером его предвыборного штаба.

Процесс стартовал 25 сентября. Разбирательство ведет судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко – фигурант списка Магнитского, вынесший уже ряд заведомо неправосудных приговоров по политическим делам. По делу прошло пять заседаний.

20-летнему Салтыкову, второкурснику факультета истории и политики Московского педагогического госуниверситета, инкриминирована часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на акции “забастовки избирателей” оппозиционер “умышленно создал препятствие для препровождения Навального к служебному автобусу”. “Создание препятствия”, заявляет обвинение, выразилось в том, что Салтыков схватил полицейского патрульно-постовой службы Евгения Головкова за одежду, оторвав карман, и как минимум один раз ударил силовика по бедру. Затем, говорится в деле, активист не меньше одного раза ударил замначальника отдела проведения массовых мероприятий УМВД по Центральному округу Москвы Александра Махонина кулаком в скулу и не меньше двух раз – по спине.

Тем самым, утверждает прокурор, оппозиционер причинил силовикам телесные повреждения в виде синяков, физическую боль, а также моральный вред.

Махонин подал к Салтыкову гражданский иск на 50 тысяч рублей за “моральный вред, физическую боль и телесные повреждения”.

В действительности оппозиционер сам пострадал от силовиков. На акции 28 января он сопровождал Навального. Когда Навального стали задерживать на Тверской, активист попытался помешать силовикам и был схвачен вместе с политиком. После задержания Салтыкова избили.

Уже в тот же день стало известно, что в отношении Салтыкова начата доследственная проверка. Одновременно в ОП “Якиманка” на него сфабриковали два административных протокола и до их рассмотрения оставили в отделе. 29 января по этим протоколам активиста арестовали на 30 суток.

27 февраля, за два часа до истечения срока ареста, Салтыкова забрали на допрос в СКР и там задержали уже по уголовному делу, а на другой день отправили в СИЗО.

Салтыков последовательно отрицает вину. Выступая с показаниями на слушаниях в понедельник, политзек заявил, что “потерпевший” Головков оттолкнул его и прижал к витрине, когда задерживали Навального, – сам же активист никакого сопротивления силовику не оказывал. Что касается “потерпевшего” Махонина, продолжил оппозиционер, то его он увидел уже только в автозаке.