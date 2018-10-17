Среда, 17 октября 2018

Судья Петербургского горсуда Елена Мирошникова уменьшила с 5 до 1 миллиона рублей сумму, назначенную российскому отделению Transparency International по иску ректора Петербургского горного университета Владимира Литвиненко – одного из приближенных Владимира Путина и, по некоторым данным, реального автора его кандидатской диссертации. Об этом сообщается на сайте “TI-Россия”.

Претензии Литвиненко к расследованию TI “Миллиардер с горы. Горный университет строил научно-лабораторный комплекс, а получилось элитное жилье”, опубликованному на сайте НПО в декабре 2016 года, Мирошникова оставила без удовлетворения. В то же время она потребовала поместить опровержение на другую публикацию сайта – “Дело года: выбираем главный коррупционный кейс 2016-го”. По состоянию на 19:30 четверга эта публикация была уже недоступна.

Между тем “Деловой Петербург” передает, что Мирошникова полностью отменила выплаты, назначенные изданию и его журналистам по тому же иску за статью “Как земли и здания стоимостью 7 млрд рублей переходили от Горного университета к людям, близким к ректору вуза Владимиру Литвиненко”, появившуюся в ноябре 2016 года. В первой инстанции редакцию обязали уплатить Литвиненко 4 миллиона рублей, а авторов статьи – Надежду Федорову, Наталью Ковтун и Ирину Панкратову – 1 миллион (Федорову – 500 тысяч, ее соавторов – по 250).

В первой инстанции решение по иску Литвиненко о защите чести, достоинства и деловой репутации вынесла 15 мая судья Василеостровского райсуда Галина Быстрова. Слушания по ходатайству истца проводились в закрытом режиме. Как отмечали юристы “Команды 29″, представлявшие интересы ответчиков, все ходатайства защиты были отклонены.

Иск приближенный Путина подал в январе. Речь в публикациях, вызвавших недовольство Литвиненко, шла о сделках с недвижимостью, которые он заключал на посту ректора. Указывалось, что в результате этих сделок на принадлежащей университету территории на Васильевском острове вместо новых учебных и лабораторных зданий построили жилой комплекс премиум-класса.

Также иск был подан также к сайту “Офшорам – нет”, однако в дальнейшем дело против этого ресурса выделили в отдельное производство.

Истец настаивал, чтобы с ответчиков взыскали 65 миллионов рублей: 30 миллионов с TI, 20 – с “Делового Петербурга”, 5 – с его журналисток и 10 – с “Офшорам – нет”.

Литвиненко стал ректором горного университета в 1994 году. Он был научным руководителем диссертации Путина “Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений: Санкт-Петербург и Ленинградская область”. В 1997-м Путин защитил эту работу, получив степень кандидата экономических наук.

Еще в 2006-м американские ученые уличили Путина в плагиате. Они установили, что 80 процентов ключевой части диссертации представляют собой полный или минимально измененный перевод статьи двух американских экономистов, опубликованной в конце 1970-х годов.

Между тем в марте нынешнего года дочь путинского приближенного Ольга Литвиненко, живущая в Великобритании, заявила, что диссертацию писал не сам Путин, а ее отец. Сам Литвиненко назвал сообщение дочери “полным бредом”.

В 2000 году, в первую предвыборную кампанию Путина, Литвиненко возглавлял его избирательный штаб. Дочь приближенного заявила, что он организовывал фальсификации на выборах, а также угрозами вынуждал бизнесменов финансировать кампанию.

В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей России, подготовленном Forbes, Литвиненко занял 122-е место. Он владеет 19,35 процента химического холдинга “Фосагро”. В 2017 году рыночная стоимость холдинга составляла 59,9 миллиарда рублей.