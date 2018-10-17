Среда, 17 октября 2018

Окружной суд Осло постановил освободить из тюрьмы IT-советника российского Совфеда Михаила Бочкарева, подозреваемого в хищении компьютерных данных Стортинга – парламента Норвегии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Хеге Окре, адвоката россиянина.

Тем не менее, добавила Окре, до вступления решения в законную силу ее клиент останется в заключении. Между тем прокуратура уже заявила о намерении обжаловать освобождение подозреваемого.

51-летний Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло, когда ожидал рейса в Россию после международного семинара по цифровым технологиям, проходившего в Стортинге. На другой день его арестовали. По статье о шпионаже Бочкареву грозит до трех лет тюрьмы.

Полицейская служба безопасности (PST) вменила Бочкареву среди прочего сбор данных из компьютерных сетей Стортинга, в том числе по беспроводной связи. После задержания россиянина в здании парламента был проведен обыск – правоохранители пытались найти подслушивающие устройства. Сообщалось о намерении PST проверить, не пытался ли Бочкарев взломать мобильники депутатов или других участников семинара.

В Стортинге запретили использовать принтеры, поскольку распечатанные файлы сохраняются в их памяти, а сетевые принтеры позволяют получить доступ ко всей локальной сети.

Бочкарев отвечал за работу сайта Совфеда. По данным российских СМИ, его арест “живенько” обсуждался на заседании верхней палаты.

МИД России выразил послу Норвегии протест в связи с арестом Бочкарева. “Складывается впечатление, что волна кампании шпиономании в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы, – заявили на Смоленской площади. – Разумеется, такие шаги не останутся без последствий”.